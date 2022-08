Follia da Vodafone, offerte pazzesche ad agosto: 7,99€ di promozione | La vogliono tutti

Una vera e proprio offerta imperdibile da parte di Vodafone, tanto che tutti la vogliono per risparmiare e ottenere dei vantaggi incredibili.

Le offerte Vodafone sono sempre tantissime e imperdibili, ma questa volta è come tornare indietro nel tempo e ottenere vantaggi ad un costo irrisorio. Per questo motivo tutti gi utenti non vedono l’ora di poterla avere e vivere un agosto spiensierato.

Smartphone, tra offerte e risparmio

Oggi è impossibile vivere senza uno smartphone tra le mani, perché tutto quello che si fa è racchiuso all’interno della scatoletta che ha cambiato il modo di vivere di tutti quanti. Le compagnie telefoniche attuano non poche strategie di marketing al fine di poter accontentare i clienti, aggiungendosene di nuovi.

Anche gli utenti cercano sempre l’offerta migliore, per risparmiare e ottenere Giga e Minuti da sfruttare. Come una volta si attendeva l’estate per attivare l’offerta migliore, anche in un’era moderna come questa c’è chi ha pensato a qualcosa di molto interessante.

La promozione Vodafone ad un costo bassissimo

Vodafone, azienda telefonica leader in Italia, ha pensato a delle nuove promozioni dal costo irrisorio e vantaggi incredibili.

Una di queste si chiama Vodafone Silver, con un costo bassissimo di 9,99 Euro al mese con un pacchetto di 100Giga e minuti/SMS illimitati anche senza l’attivazione del servizio SmartPay. Inoltre il prezzo è bloccato per due anni e il primo mese si paga solo 5 euro.

La promozione per la quale tutti stanno impazzendo ha un costo di soli 7,99 euro al mese, una spesa irrisoria che bussa alla porta dei risparmiatori che desiderano comunque moltissimi vantaggi. L’offerta si chiama Special Giga (dedicata tutti i nuovi clienti che desiderano effettuare la portabilità del numero – dal vecchio gestore a Vodafone) , con un costo di 5 euro per il primo mese e promette:

1000 sms verso tutti

70 GB con la possibilità di aggiungere l’opzione SmartPay e far salire i Giga a 100.

Per poter attivare l’offerta si dovrà essere vecchi clienti Fastweb – Very Mobile – CoopVoce – PosteMobile – Iliad – LycaMobile.

Anche per i clienti Kena che vogliono passare a Vodafone ci sono delle offerte riservate molto interessanti. Si chiama Vodafone Bronze e ha un costo di 9,99 euro al mese con Minuti illimitati, 50Giga a disposizione e un costo di attivazione irrisorio pari a 0,01 euro.

Attenzione, perché per i clienti WindTre e Tim ci sono delle offerte straordinarie che si chiamano RED:

La Pro ha un costo di 14,99 Euro al mese con 50Giga a disposizione e chiamate/SMS illimitati

La Max stesso pacchetto con 100Giga a disposizione e un costo di 19,99 Euro al mese

La RED Max per gli Under 25 che avranno a disposizione 100 Giga e alcun limite di chiamate ed SMS ad un costo di soli 6,99Euro.

Per attivare queste offerte incredibili, basterà recarsi direttamente nei negozi Vodafone oppure sul sito, chiamando il numero per l’assistenza clienti.