L’arma di Bolsonaro per estorcere voti a Lula: un compenso per i poveri

Il presidente Bolsonaro ha ottenuto 7 miliardi di dollari per aumentare del 50% gli aiuti ai più bisognosi fino a dopo le elezioni.

In Brasile il governo elargisce la rata mensile per i poveri. Deriva dalla famosa ed efficace Bolsa Familia, che il presidente Jair Bolsonaro ribattezzò Auxilio Brasil per dissociarla dal Partito dei Lavoratori di Lula da Silva. Con un occhio alle elezioni, è riuscito ad aumentare la cifra del 50%.

Un Bolsonaro indietro nei sondaggi prova a conquistare il bacino elettorale di Lula

Grazie a una manovra legislativa e contabile, il presidente ha ottenuto dalle casse pubbliche 7 miliardi di dollari che ha già iniziato a distribuire tra tre gruppi: i poveri, con la speranza che una parte di loro volti le spalle a Luiz Inácio Lula da Silva , e tassisti e camionisti, tra i quali spera di rafforzare il supporto che già gli danno. Per i primi, l’inflazione li colpisce molto duramente; ai secondi, l’aumento dei combustibili.

Bahia, parte del Brasile più nero e bisognoso, è territorio di Lula. Qui l’ex presidente è stato un idolo delle masse anche nei suoi momenti peggiori. Questo martedì mattina, la coda davanti alla Caixa Economica fa il giro dell’isolato. Reis viene a riscuotere gli aiuti del Brasile.

Ha bisogno di aiuto per mantenere i suoi cinque figli, costruire una baracca e, prima di tutto, per il biglietto di ritorno al suo quartiere. Da otto mesi questa donna magra e la sua discendenza vivono della carità di altri fedeli della Chiesa pentecostale. “Sono senza gas, senza frigorifero”, dice. Niente di eccezionale in un Paese dove 33 milioni di persone soffrono la fame.

Dice che i due bambini piccoli sono stati lasciati alle cure del dodicenne Uedison, che “è più responsabile di molti uomini”. Skinny, i tatuaggi sulle braccia contrastano con la gonna sotto il ginocchio e il fiocco stretto; indicano che non era sempre evangelico. È cresciuta nella fede, si è allontanata dal sentiero, il suo ragazzo era in galera e, quando ha riacquistato la libertà, l’ha tradita con un altro e si è appropriato della sua baracca.

Di fronte a una tale cataratta di calamità, tornò in chiesa. Fa parte della minoranza degli indecisi prima di queste elezioni. La sua priorità in questo momento è la retribuzione. Questa donna capofamiglia fa parte dei 20 milioni di famiglie brasiliane che in questi giorni hanno iniziato a ricevere 600 reais al mese (115 dollari) da Brazil Aid.

Se Bolsa Familia era di circa 190 reais, Bolsonaro l’ha alzata a 400 dopo la pandemia e ora a 600. La paga è la sua arma principale per ribaltare i sondaggi, che mettono Lula 15 punti in vantaggio, secondo Datafolha, il sondaggio più affidabile. Ciò indica che tra coloro che riceveranno l’Aiuto Brasile, il 56% voterà per l’ex presidente e il 28% per l’attuale presidente. Ottenere voti da Lula a Bahia è piuttosto una sfida perché gli stati della costa nord-orientale del Brasile sono il tradizionale granaio elettorale dell’ex presidente e del PT.

Durante i due mandati di Lula i poveri avevano più dignità

Durante i suoi due mandati, queste umili persone prosperarono come mai prima d’ora grazie al boom delle materie prime e dalla ridistribuzione della ricchezza. Tre cifre danno un’idea di quanto sia vitale l’aiuto sociale ora qui. Bahia ha 16 milioni di abitanti, 1,8 milioni di posti di lavoro formali e 2,2 milioni di famiglie che dipendono dagli aiuti del Brasile. Una situazione che si ripete con maggiore o minore intensità in un terzo degli Stati. Edeleusa Pereira, 55 anni, è disoccupata da molti anni dopo una vita come domestica nei giorni dispari, senza contribuire.

È contenta che gli aiuti siano aumentati, ma dice che anche per quelli non ha abbastanza per pagare tutte le bollette. “A volte ho delle bollette in sospeso, devo pagarle con la carta oa rate”, spiega questo fervente ammiratore di Lula. Apprezza l’aiuto ma non ha intenzione di votare per Bolsonaro, che considera nefasto, uno dei peggiori governanti.

Tutta la fiducia della signora Pereira è depositata in una vittoria per il PT. Perché, anche se non ci crede del tutto, l’importo dello stipendio sarà dovuto alla fine dell’anno, poco prima dell’insediamento del prossimo presidente. “Continuano a dire che i 600 reais sono fino a dicembre, ma Lula li terrà. Ho fiducia in lui”. Ricorda subito che il primo turno è il 2 ottobre e che, “se necessario, ce ne sarà un secondo il 30 ottobre”. E se vince Lula, quale dovrebbe essere la sua prima decisione? “In primo luogo, abbassa il prezzo delle cose perché tutto è molto costoso.

Sto già prendendo le ali da così tanto pollo. Prima, con Lula, si faceva il barbecue”, ricorda.Le code per riscuotere la paga che fanno il giro dell’isolato non sono l’unico problema, sottolinea l’architetto Wila Carvalho, 28 anni, attivista di Salvador Invisível. Le procedure Internet di cui sono così grati coloro che vivono connessi sono un muro insormontabile per persone come Adailton Andrade, 43 anni, un riciclatore di cartone.

“Per chiedere aiuto dovevi prendere un appuntamento online. Ci ho provato con mia figlia, con il suo cellulare, ci abbiamo riprovato ancora e ancora, ma non ci siamo riusciti”, spiega rassegnato. L’attivista partecipa a un consiglio consultivo delle autorità dove ha proposto corsi mensili per preparare gli utenti ad affrontare con successo la burocrazia digitale.