“Dovete restituirli”, allarme pensionati: se hai questa età l’INPS rivuole il bonus subito indietro

Allarme Pensioni: molti pensionati dovranno restituire all’INPS il bonus 200 euro entro il mese di dicembre 2022.

Bonus 200 euro: dopo averlo ricevuto “una tantum” sul cedolino del mese di luglio e di agosto, certi pensionati dovranno restituirli. È scattato l’allarme tra i pensionati a seguito dei controlli svolti dall’INPS sui dati reddituali. Il Bonus da 200 euro riconosciuto ai pensionati rappresenta un valido sostegno economico contro la spirale inflattiva che sta interessando da mesi e mesi lo scenario economico tricolore.

L’INPS ha erogato il Bonus 200 euro sui cedolini del mese di luglio e di agosto, ma senza verificare la situazione reddituale dell’anno scorso. Tuttavia, per beneficiare del sostegno economico “una tantum” è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Il reddito personale del pensionato non deve eccedere i 35.000 euro e nel caso in cui le entrate siano superiori, il pensionato dovrà restituire la somma di 200 euro versata sul cedolino INPS.

Bonus 200 euro ai pensionati: in arrivo una brutta sorpresa

INPS ha spiegato che il Bonus 200 euro viene riconosciuto in maniera provvisoria ai pensionati. Nel caso in cui l’Istituto Nazionale di Previdenza verifichi che il reddito personale superi i 35.000 euro, i pensionati dovranno restituire i 200 euro. E’ in arrivo una brutta sorpresa per una platea di pensionati. I 200 euro dovranno essere restituiti entro il mese di dicembre 2022. In fin dei conti, il mese di dicembre è il mese in cui i pensionati ricevono anche la tredicesima mensilità e l’importo accreditato sul conto corrente è più sostanzioso.

Cosa dovrà fare ogni pensionato che ha ricevuto indebitamente i 200 euro di Bonus? Nulla, sarà l’INPS ad occuparsi della decurtazione del quantum debeatur sul cedolino. Pertanto, ogni pensionato dovrà preoccuparsi di verificare di aver superato i 35.000 euro di reddito.

Pensioni INPS: come controllare di aver superato i 35.000 euro?

I pensionati che hanno ricevuto il Bonus 200 euro dovranno controllare la propria posizione e verificare di non aver superato i 35.000 euro di reddito personale.

Basta controllare le voci riportare sul cedolino INPS che è possibile consultare gratuitamente all’interno della sezione MyINPS accedendo al sito istituzionale dell’ente della previdenza. Solo controllando il cedolino INPS è possibile conoscere l’importo dell’assegno previdenziale e visualizzare tutte le voci che concorrono alla formazione della somma accreditata.

Ogni pensionato che non abbia a disposizione un pc può contattare il contact center al numero 06 164 164 per chiamate da mobile e 803 164 per chiamate da telefono fisso.