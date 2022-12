Kate Middleton ubriaca fradicia, sudditi scandalizzati: il momento memorabile | FOTO

Kate Middleton è colei che segue il protocollo alla lettera, ma è anche umana: l’avete mai vista ubriaca fradicia? Gli inglesi no.

Kate Middleton è la prossima Regina Consorte, colei che segue il protocollo alla lettera e non sbaglia mai nulla. Impeccabile, elegante e sempre presente è sicuramente la degna sostituta della Regina Elisabetta oltre che una donna amata da tutti gli inglesi. Non è mai fuori luogo ed è una mamma affettuosa, oltre che non saltare gli impegni ad oggi triplicati con il Regno imposti dalla Famiglia Reale. Kate è però anche umana e certi scatti che la ritraggono ubriaca non sono di certo passati inosservati: che cosa è successo?

Kate Middleton ubriaca: le foto che hanno scandalizzato gli inglesi

Kate Middleton è amata dagli inglesi come anticipato, i media ne parlano sempre bene ed è impeccabile sotto ogni punto di vita che sia privato o professionale. C’è però chi cerca, forse, di far vedere anche un altro lato della Principessa ovvero quello meno conosciuto.

Aprendo una piccola parentesi, Harry e Meghan sono da tempo distaccati dalla Famiglia Reale e si stanno prendendo alcune libertà che non piacciono a Carlo III. Oggi i due coniugi sono i protagonisti indiscussi tra podcast, autobiografie e un documentario rilasciato da Netflix che racconta sin troppe cose. Tra queste ci sarebbe un attacco diretto alla perfetta Kate Middleton.

Meghan Markle e suo marito Harry, secondo i media inglesi, non hanno voluto solo raccontare una realtà attraverso il documentario ma anche puntare il dito su alcune personalità della famiglia reale facendo emergere delle verità scottanti o imbarazzanti.

Secondo quanto trapela, sembra che durante il documentario vengano mostrate alcune foto tra cui quelle private di un Kate ubriaca. Sebbene i rapporti tra i due fratelli figli di Lady Diana non siano più quelli di una volta, si può affermare che tra le due cognate reali non ci sia proprio un bel rapporto.

Harry e Meghan nel documentario si sarebbero lasciati andare in confessioni e commenti che mettono in cattiva luce i membri della famiglia reale inglese, Kate compresa. Le foto in questione risalgono al 2007, quando Kate frequentava la St. Andrews e non sono state rese pubbliche sino al 2018 per poi essere riprese da Harry e Meghan nel docu-film.

Ma a quale scopo? Le opinioni in questo caso si dividono, infatti molti pensano che sia una mossa per mettere in cattiva luce la futura Regina Consorte e far vedere di come possa essere umana. Altri pensano che sia stata Meghan a voler inserire questi contenuti, al fine di scoccare una freccia velenosa nei confronti della cognata.

Qual è stata la reazione di Kate?

Qualsiasi sia stato il motivo di quanto accaduto, non sembra aver dato l’effetto sperato. Gli inglesi si sono scandalizzati, ma non alla vista di una Kate giovane e allegra per qualche bicchiere di troppo durante ad una festa, ma per essere stata messa in cattiva luce gratuitamente.

Il popolo è dunque dalla parte di Kate e si chiede quale sia ora la sua di reazione. Da quanto emerge dai media inglesi la futura Regina Consorte non ha commentato e continua ad ignorare il fatto mantenendo il suo rigore e protocollo. Intanto, queste sono le foto mostrate di Kate: una giovane ragazza dopo qualche drink.