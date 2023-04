Bucato, se accendi la lavatrice a quest’ora la bolletta crolla: l’orario da segnare

Ecco quali sono gli orari in cui fare la lavatrice conviene davvero. Basta accenderla in questo momento per vedere i costi diminuire.

Vi sveliamo tutto sugli orari in cui fare la lavatrice, che vi permetteranno di risparmiare tantissimo in bolletta. Se fino ad ora avete sempre acceso quest’elettrodomestico tutte le volte in cui ne avevate bisogno, adesso smetterete di farlo. Non vi resta che seguire le nostre indicazioni per risparmiare tantissimi soldi.

Lavatrice, quando costa di più

Non tutti lo sanno, ma ci sono degli orari precisi in cui, facendo la lavatrice, si risparmia davvero. Intanto vi diciamo che esiste una fascia che dovreste assolutamente evitare: si tratta di quella che va dal lunedì al venerdì, in particolare dalle ore 8.00 fino alle ore 19.00.

Se deciderete di fare la lavatrice in questi giorni e in questi orari, per necessità, dovete sapere che probabilmente potreste ricevere una brutta sorpresa nella bolletta dell’energia elettrica.

Al contrario, se seguirete alcune semplici raccomandazioni, potrete finalmente risparmiare per pulire il vostro bucato. Innanzitutto dove assolutamente evitare di impostare programmi di lavaggio troppo lunghi e di azionare la lavatrice quando non è a pieno carico.

Infine, dovete anche tenere conto degli orari in cui conviene maggiormente accendere i dispositivi elettrici, come, appunto, la lavatrice. Ecco che di seguito vi spieghiamo quali sono quelli in cui bisognerebbe accendere l’elettrodomestico in questione. Se seguirete le nostre raccomandazioni alla lettera, siamo sicuri che risparmierete tantissimi soldi nella bolletta dell’energia elettrica.

Ecco gli orari in cui fare la lavatrice

Se siete curiosi di sapere quali siano gli orari in cui fare la lavatrice, vi sveliamo subito che uno dei momenti in cui conviene di più accendere il dispositivo in questione è la mattina presto, in particolare dalle ore 7 fino alle ore 8.

Naturalmente, dovrete scegliere un programma di lavaggio della durata di un’ora al massimo se volete rientrare in questa fascia. Un’altra fascia oraria assolutamente raccomandata è quella che va dalle ore 19 fino alle ore 23.

La fascia oraria più economica in assoluto, però, è quella che va dalle ore 23 fino alle ore 7. E poi ancora i fine settimana, in particolare le domeniche e i giorni festivi.

In generale, però, dovete sapere che gli orari e i giorni in cui conviene fare la lavatrice potrebbero cambiare a seconda di alcuni fattori. Il principale è la tariffa che avete stipulato con l’impresa che eroga l’energia elettrica alla vostra abitazione.

Proprio per questo, vi sveliamo che è fondamentale mettervi in contatto con la società in questione, per chiedere delle delucidazioni in merito. L’azienda in questione sicuramente vi fornirà tutti i dettagli e le informazioni di cui avete bisogno.

Una volta chiarito ogni dubbio, potrete finalmente accendere la lavatrice agli orari che effettivamente sono quelli più economici. Siamo sicuri che, se seguirete le indicazioni che vi hanno fornito, riscontrerete una diminuzione dei consumi in bolletta. Così noterete naturalmente dei benefici sulle vostre finanze e potrete contrastare la crisi in un modo più semplice ed efficace.