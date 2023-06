Lago Maggiore, preoccupa il dettaglio catturato dagli esperti: cosa hanno scoperto

Lago Maggiore, il dettaglio catturato lascia tutti interdetti. Non si era mai vista una cosa del genere in Italia. Ecco cosa ha registrato una videocamera. Incredibile.

La scoperta avvenuta in Italia è davvero sensazionale. Ecco che spettacolo incredibile e curioso ha regalato a tutti il Lago Maggiore: la foto ha fatto il giro del mondo.

Cosa è accaduto sul Lago Maggiore: il dettaglio catturato lascia di stucco

Il Lago Maggiore è conosciuto con il nome anche di Lago Verbano. Esso è tra i più grandi corsi d’acqua d’Italia, il secondo per superficie dopo il Lago di Garda. Lungo 212 chilometri quadrati, attraversa all’80% il territorio italiano e per lo più Piemonte e Lombardia mentre il restante 20% bagna il territorio della Svizzera.

Sulle sue rive sorgono alcuni monumenti e scorci paesaggistici e artistici dalla bellezza mozzafiato. Parliamo di palazzi, giardini e addirittura degli isolotti (le Isole di Brissago, per esempio) che nemmeno gli italiani conoscono.

Purtroppo, negli ultimi giorni, il Lago Maggiore è passato agli onori della cronaca per via di un terribile nubifragio nel quale hanno perso la vita quattro persone. La barca dal nome Good…uria che portava a bordo alcuni turisti, a causa dei temporali degli ultimi giorni è naufragata finendo sul fondo del Lago Maggiore.

Delle 23 persone presenti a bordo, solo 19 sono sopravvissute ma per il momento ancora nessuno dei superstiti ha chiarito la situazione che appare piuttosto misteriosa. Sembra infatti che l’imbarcazione fosse predisposta per ospitare solo 15 persone.

Da capire ancora il perché ci fossero ben otto persone in più sull’imbarcazione e tra questi anche degli Agenti 007. Poco prima di questo terribile naufragio, un esperto fotografo di Verbania, appassionato dei cambiamenti climatici, ha registrato con la sua telecamera qualcosa di incredibile. Ecco il dettaglio che ha lasciato tutta Italia senza parole.

Ecco cosa ha ripreso la telecamera: l’immagine fa il giro del mondo

I fenomeni climatici attirano spesso l’attenzione di fotografi e amanti dei cambiamenti meteorologici che ne approfittano per scattare fotografie o registrare momenti particolari di temporali o altri fenomeni atmosferici.

Questo è quanto ha fatto Lorenzo Alberganti, un fotografo di Verbania che si è ritrovato sulle rive del Lago Maggiore proprio poco prima che accadesse il nubifragio dell’imbarcazione Good…uria.

L’uomo ha ripreso con la sua telecamera qualcosa di incredibile. Il dettaglio che è apparso sul Lago Maggiore ha lasciato tutti senza parole e la sua foto, presa poi dal frame del filmato, ha iniziato a fare il giro di tutta Italia.

Nell’immagine in questione si può vedere chiaramente un vortice di aria. Quest’ultimo, quasi in modo indipendente, sembra piombare dalle nuvole verso il mare scatenando poi l’inferno in acqua.

L’esperto, in un’ora e mezza ha ripreso il cambiamento climatico che ha portato il cielo plumbeo a diventare poi scuro d’improvviso e a registrare il violento temporale che ha fatto naufragare l’imbarcazione il cui relitto oggi è ancora in fase di recupero sul fondo del Lago.

Secondo Alberganti, si è verificato il cosiddetto “downburst”. Si tratta di un fenomeno meteorologico molto particolare e raro caratterizzato da correnti d’aria discendente che danno vita a dei vortici orizzontali.

Che cos’è il downburst

Generalmente essi si esauriscono in un tempo massimo di 20 minuti e sono accompagnati da violenti temporali. La particolarità è che il downburst è un fenomeno che si verifica solo ed esclusivamente se ci sono delle condizioni metereologiche particolari, proprio come è accaduto nei giorni scorsi sul Lago Maggiore.

Il downburst può essere di due tipi, caldo e umido. Il primo caso si verifica quando c’è un clima secco e il ciclone di aria non porta con sé pioggia perché l’acqua evapora prima di toccare terra.

Il secondo caso invece su verifica quando il clima non è secco ma piuttosto umido e al downburst si associano forti piogge. Questo è proprio il caso del temporale registrato sul Lago Maggiore.

Anche altri esperti del tempo e fotografi ambientali sono riusciti a registrare dettagli particolari di questo curioso e inaspettato temporale verificatosi in Italia. Come spiega però Alberganti, che è stato il primo a diffondere fotografie che hanno testimoniato il downburst, i temporali di oggi non sono più gli stessi di qualche tempo fa.

Il cambiamento climatico ha fatto sì che anche una semplice pioggia non debba oggi essere sottovalutata. Il rischio di fenomeni temporaleschi violenti è piuttosto preoccupante.

Può capitare, come successo per l’appunto sul Lago Maggiore, che ciò che appare come un semplice temporale in realtà finisca col trasformarsi in un evento disastroso capace di causare feriti e morti.