Lady Diana, la lettera inedita: cosa avrebbe confessato a William e Harry prima di morire

Una lettera inedita con la confessione di Lady Diana prima di morire per i due amori della sua vita: William e Harry.

È un mondo fatto di mistero quello che riguarda Lady Diana, forse perchè andata via troppo presto e in un modo particolarmente complesso. Inutile ripetere la storia di quella vicenda straziante che riguarda la sua morte, oramai conosciuta nei dettagli da tutto il mondo seppur alcuni pezzi del puzzle non si riescano a trovare. Anno dopo anno sono tantissimi i dettagli che emergono e che rendono la vita di Diana Spencer affascinante, come questa lettera con una confessione prima di morire per i suoi figli William e Harry.

Lady Diana, quanti segreti ci sono ancora legati alla sua vita?

Quanti segreti ci sono ancora chiusi dentro le stanze del Palazzo Reale che riguardano la vita e la morte di Diana Spencer? Forse troppi e come tali non si riesce mai a capire sino dove si spinga il gossip o la verità. In altri casi, ci sono dei documenti che si possono toccare con mano, leggere e comprendere e che accompagnano alla conscenza di vicende particolari.

Una vita ricca di colpi di scena quella della tanto amata Diana, da quando il suo destino ha incrociato quello di Re Carlo III. Lei è entrata a far parte della Famiglia Reale perché il futuro Re inglese avrebbe dovuto stare insieme ad una donna bella, gentile e di buone maniere.

La storia la conosciamo tutti e sappiamo bene che da questo matrimonio “a tre” sono nati i veri amori della vita di Diana. William e Harry. Ancora oggi loro conservano un ricordo particolare della madre e cercando di renderla fiera, con ogni azione della loro vita.

Come anticipato, nel tempo emergono sempre novità che riguardano la vita di Diana Spencer: come questa lettera che contiene una confessione, dedicata a William e Harry.

La lettera segreta scritta da Lady Diana: una confessione mai emersa

I media inglesi hanno parlato di una rarissima lettera che è stata scritta da Lady Diana, con al fondo le firme inedite di Harry e William. È un cimelio di famiglia molto importante, ritrovato tra gli oggetti della tanto amata Principessa del Popolo e messo all’asta.

Tra le righe si può vivere un momento importante, leggere la confessione inedita e abbracciare questa donna che amava i suoi figli più di ogni altra cosa nel mondo.

È stata data il 21 giugno 1989, scritta dalla Spencer e inviata al Sergente Plumb al momento capo della scorta di Scotland Yard. Tra le righe si legge un ringraziamento speciale al sergente, che ha organizzato una esibizione in motocicletta dedicata a William durante il giorno del suo settimo compleanno.

Daily Mail, Mirror e tanti altri media inglesi riportano la foto delle lettere e il contenuto intenso e commovente:

“Caro Sgt Plumb, è stato molto gentile da parte sua e della sua squadra partecipare oggi al compleanno di William”

Diana continua evidenziando di sapere bene quando siano impegnati, per questo un regalo di questo tipo è stato veramente apprezzato e i bambini si sono emozionati

“Questa lettera vi giunga come il più caldo dei ringraziamenti possibili”

La firma non è solo quella di Lady Diana ma anche di William e Harry, con una grafia da bimbi piccoli che è teneramente visibile (William aveva solo sette anni e Harry 5). Dopo tutti questi anni è emersa questa bellissima lettera, tenuta dentro un cassetto come un segreto da custodire e non raccontare mai a nessuno.

Questa lettera scritta da Lady Diana è stata presentata all’asta da The William George Auction House di Peterborough con una base di partenza di 8.600 euro. L’amministratore delegato della casa d’aste Robin Gray ha dichiarato il suo grande entusiasmo per questo pezzo raro e per la grande richiesta.

Una lettera che potrebbe mettere di nuovo i due fratelli verso la stessa strada, ricordandosi di quel momento felice con la loro mamma e di come avrebbero dovuto sostenersi per sempre dopo la morte.