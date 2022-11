Da una parte, a Milano, c’è il terzo polo, con Carlo Calenda e, addirittura, Letizia Moratti, ormai chiaramente uscita allo scoperto. Dall’altra, a Roma, il Partito democratico e il MoVimento 5 stelle. Perché? Il motivo è lo stesso: scendere in piazza per una manifestazione della pace. Diventata il teatro per dichiarazioni dei politici, tra i primi a parlare è Giuseppe Conte, il presidente dei pentastellati, che ha subito lanciato un ultimatum al ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Il leit motiv è sempre lo stesso: la contrarietà all’invio di armi in Ucraina, per cui il nuovo governo, ha detto, deve passare per il Parlamento se vuole ancora aiutare Kiev. Di visioni un po’ diverse, invece, l’ex segretario dem Nicola Zingaretti, contrario sicuramente alla guerra, ma che esclude l’aiuto a Volodymyr Zelensky, anche se, ha precisato, adesso servono altri modi per arrivare alla pace. Ma anche Enrico Letta, il leader del Pd, che ha spiegato che dal suo partito si continuerà ad agire in linea di continuità rispetto a prima.

Un lungo corteo, partito da piazza della Repubblica, a Roma, e che arriverà fino a piazza di Porta di San Giovanni. Un tour della Capitale per ricordare l’importanza della pace, messa in secondo piano dal 24 febbraio quando Vladimir Putin ha deciso di attaccare l’Ucraina con le sue forze armate. Un conflitto, quello voluto dalla Russia, che sta mietendo tantissime vittime innocenti e che non sembra sul punto di smettere.

La manifestazione, pacifica ovviamente, ha visto la partecipazione di 30mila persone, a rappresentare sindacati, associazioni, organizzazione, sé stessi, ma anche la politica, scesa anche lei in piazza per chiedere a gran voce lo stop alla guerra. E quindi, dopo lo striscione “Europe for Peace” portato dagli scout, e la comunità di Sant’Egidio, a sfilare in via Terme di Diocleziano, via Cavour, piazza Esquilino, via Merulana e via Manzoni, il MoVimento 5 stelle, il Partito democratico, ma anche Unione popolare, ognuno a portare istanze diverse sotto lo stesso denominatore della pace, appunto.

Accolto dalla folla festante di piazza Esedra, il primo a intervenire è stato il presidente dei pentastellati ed ex premier, Giuseppe Conte. Selfie, saluti, fotografie e autografi, per il fu Avvocato del popolo di Volturara Appula, persino un siparietto con una giovane di 25 anni, che è riuscita a sfuggire alla massa di gente per dirgli di essere intransigente, che i giovani sono con loro. Un buffetto sulla guancia e la rassicurazione che “non vi deluderò“.

D’altronde, anche dal corteo, il numero uno dei Cinque stelle non ha mancato di portare avanti le sue istanze, con un messaggio inviato direttamente al ministro della Difesa, Guido Crosetto. Proprio qualche giorno fa, il co-fondatore di Fratelli d’Italia assieme a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, infatti, aveva dichiarato che aderire alla manifestazione era squallida propaganda, la risposta era poi arrivata da Conte ieri, e la controreplica è stata un annuncio in cui ha dichiarato che il governo sta varando un decreto per il sesto invio di armi all’Ucraina.

Al di là dei problemi che si potrebbero incontrare, la scelta non è affatto piaciuta a uno dei leader dell’opposizione, che ha iniziato il suo discorso proprio sulla questione: “Il governo non si azzardi a procedere senza aver interpellato il Parlamento – ha avvertito l’ex presidente del Consiglio -, tanto più trattandosi di un governo che non è più di unità nazionale“. Volodymyr Zelensky e Kiev, ha detto ancora, sono armate di tutto punto e “i cittadini sono arrivati oggi in piazza per far sentire la loro voce , stanchi di una strategia che sta portando a un’escalation militare“, mentre è arrivato il momento “di promuovere un negoziato di pace“, all’insegna di una “svolta dell’Unione europea” e che veda “i Paesi belligeranti protagonisti ma in una cornice internazionale“.