Il Rassemblemet National francese ha un nuovo presidente che andrà a sostituire Marine Le Pen. Si tratta di Jordan Bardella, che ha appena 27 anni.

In questi questi giorni si sta tenendo il congresso del Rassemblemet National e si apprende che Marine Le Pen ha rinunciato ufficialmente alla carica di presidente del partito. Questa volta si tratta di una rinuncia definitiva, con la leader francese che lascia il posto al nuovo presidente Jordan Bardella.

Rassemblemet National, Le Pen lascia il comando a Jordan Bardella

Il partito di ultra destra francese Rassemblemet National ha fatto un cambio di presidenza importante. Nonostante non sia la prima volta che la presidente Marine Le Pen passa il timone provvisoriamente, è arrivato il momento per lei di farlo in via definitiva.

Non si tratta di lasciare campo libero, ma anzi la politica sarà sempre parte importante all’interno del partito, che per la prima volta vede un leader esterno della famiglia Le Pen. Infatti, lo schieramento venne fondato nel 1973 da Jean-Marie Le Pen con il nome di Front National. Il politco ha lasciato, poi, il comando nel 2011 e dal quel momento è subentrata la figlia, appunto.

Si pensava che a prendere il comando sarebbe stata Marion Maréchal Le Pen, nipote di Marine, ma negli ultimi anni le cose tra loro non sono andate nel migliore dei modi. E piano piano si sono deteriorate a tal punto da provocare un distacco definitivo tra loro. Marion nelle ultime elezioni ha addirittura sostenuto il partito del polemista Eric Zemmour. Si tratta di un partito ancora più estremista del Rassemblemet National. E quindi, la guida del partito è andata ufficialmente a Jordan Bardella.

Jordan Bardella chi è il nuovo presidente

Jordan Bardella è il nuovo presidente del partito Rassemblemet National francese. Il giovane ha 27 anni ed è chiaramente un sostenitore dell’estrema destra.

Bardella rappresenta la continuità perfetta al comando del partito incarnando le ideologie. Secondo Marine Le Pen è la giusta continuità che serve al partito e nessun altro poteva ricoprire in maniera completa il ruolo.

Nonostante abbia ceduto il comando del partito di famiglia, Le Pen non sarà di certo relegata a ruoli marginali e la sua influenza rimarrà ben presente all’interno del Rassemblemet National. La leader francese si occuperà di politica nazionale e concentrerà le sue energie in tal senso. La prospettiva per Le Pen è quella di essere una delle candidate alle prossime elezioni presidenziali che si terranno nel 2027.

Bardella e il Rassemblemet National si augurano che possa arrivare alla guida del Paese e portarlo in alto così come ha fatto con l’estrema destra. Non è una possibilità remota ma molto concreta che Le Pen possa guadagnare, oltre che la fiducia degli elettori del partito, anche quella degli elettori in generale e diventare la nuova presidente francese.