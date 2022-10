Ucraina, 6.322 vittime totali tra i civili: “Usati proiettili a grappoli”

La denuncia di Kiev dopo l’attacco missilistico russo a Bakhmut. Sono 6.322 secondo l’Onu le vittime dall’inizio del conflitto e 9.634 i feriti. Kiev denuncia l’uso di proiettili a grappolo, mentre nella giornata di ieri sera stata attaccata dai russi la città di Bakhmut. Altro appello della Cina per una mediazione voltata alla pace, mentre continuano le accuse ucraine all’Iran per aver fornito i droni alla Russia. Biden si congratula con Giorgia Meloni: “Italia alleato prezioso della NATO”. Ucraina, 6.322 vittime tra i civili dall’inizio del conflitto: 9.634 i feriti Secondo quanto riferito dall’Onu, sarebbero più di 6.322 le vittime tra i civili dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, e ben 9.634. Numeri pero che secondo il capo degli affari politici Rosemary DiCarlo sarebbero ancora più alti di quanto non emerso nei dati ufficiali, visto che si deve tenere conto sempre delle problematiche – in periodo di guerra – del conteggio di vittime e feriti.

Intanto il rappresentante Onu di Kiev ha denunciato l’Iran per aver ceduto dei droni alla Russia, e per quanto riguarda le posizioni degli altri Paesi in giro per il mondo la Cina continua invece la sua comunicazione di de-escalation.

Cina che, probabilmente dopo la grave crisi economica ed energetica, starebbe cominciando a pressare adesso anche l’amica Russia per una risoluzione della guerra e per una mediazione diplomatica voltata alla pace.

Ucraina, 1 milione e mezzo di persone senza luce: “Sta arrivando il freddo”

In Ucraina la situazione idroelettrica, rimanendo in tema energia, rimane una grave problematica. Non per i costi, ma per i raid russi. Gli attacchi nelle ultime ore hanno interessato la città di Bakhmut, nel Donetsk, e secondo gli ucraini sarebbe stata colpita con proiettili a grappoli.

La CNN ha riportato inoltre che Mosca avrebbe eretto delle barriere anticarro lunghe 2 km sul fronte.

E’ stata la deputata ucraina Kira Rudik a intervenire su Twitter. Nel post si legge che 1 milione e mezzo di ucraini sarebbero senza elettricità in queste ore, situazione allarmante secondo la deputata che conclude: “L’oscurità totale e il freddo stanno arrivando”.

Dopo gli attacchi alle infrastrutture energetiche infatti i danni alle reti dell’occidente ucraino sono stati ancora maggiori di quelli provocati dagli attacchi dello scorso 12 ottobre, si legge in una nota da Kiev. Ma le interruzioni di corrente riguardano anche molte altre aree del Paese.

Intanto Biden, in relazione alla formazione del nuovo governo italiano, ha voluto complimentarsi con Giorgia Meloni, chiamando il nostro Paese come un vitale alleato Nato: “Mi congratulo con Giorgia Meloni per essere diventata il nuovo primo ministro italiano. L’Italia è partner stretto poichè le nostre nazioni affrontano insieme sfide globali condivise” scrive il presidente americano. Anche Zelensky su Twitter ha fatto le sue congratulazioni alla nuova Premier, augurandosi che l’Italia faccia la sua parte nel portare la pace in Ucraina e nel mondo.