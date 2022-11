Cattivi odori dal water, come togliere tutta la puzza in poco tempo

By

Come eliminare quei cattivi odori provenienti dal water del bagno? Ne basta un cucchiaino per togliere tutta la puzza.

Che odore nauseante proveniente dal bagno: basta avvicinarsi alla porta che si sente già quel cattivo odore che proviene dal water del proprio bagno. Cucina e bagno sono i due ambienti domestici maggiormente soggetti ai cattivi odori ed alla formazione delle colonie di germi e di batteri. L’utilizzo quotidiano e la contaminazione dell’acqua del wc con l’urina e le feci possono contribuire alla formazione di quella puzza difficile da togliere. Un grave errore che noi tutti commettiamo è quello di lasciare la tavoletta del water perennemente aperta ed a contatto con l’aria.

Questa cattiva abitudine può costarci davvero caro in termini di formazione di incrostazioni di calcare e di formazione delle colonie di batteri e germi che colonizzano le pareti del water. Nonostante si ricorra all’immediato utilizzo dei detersivi aggressivi e dei prodotti chimici, è facile che il cattivo odore continui a persistere. L’odore si fa sempre più persistente nel caso in cui scarichi del wc risultino intasati.

Cattivo odore wc: quali sono le cause?

Il frequente utilizzo del wc, il contatto con l’urina e le feci, la presenza di acqua stagnante sono tutti fattori che contribuiscono alla formazione di colonie di batteri e germi all’interno delle pareti del water. Anche un danno al sifone potrebbe provocare la fuoriuscita di cattivi odori dal wc. La sporcizia dello scarico è un’altra causa che può procurare una puzza tremenda proveniente dal water.

Cattivi odori dal water: siamo sicuri che i prodotti chimici siano davvero efficaci?

I prodotti chimici non sono assolutamente la soluzione più efficace per dire addio al cattivo odore. Anzi, a volte, il ricorso all’utilizzo di detersivi chimici aggressivi può danneggiare ulteriormente le tubature del wc e contribuire al peggioramento dei cattivi odori. Inoltre, i prodotti chimici per la presenza di sostanze chimiche nocive possono causare dermatiti, allergie al sistema respiratorio e irritazioni agli occhi.

Inoltre, è sconsigliato utilizzare questi prodotti aggressivi nel caso in cui siano presenti in casa animali domestici e bambini. Altro svantaggio da tenere in considerazione è il costo dei prodotti chimici che possono essere acquistati presso i negozi specializzati e presso le saponerie.

Cattivi odori dal WC: aggiungi un cucchiaio di questo prodotto e non te ne pentirai

Per eliminare i cattivi odori dal wc basta aggiungere un cucchiaino di prodotto green ed economico. Di cosa si tratta? Lo teniamo tutti in casa: è un grande protagonista della nostra dispensa. Stiamo parlando del bicarbonato di sodio, che consente di disinfettare, igienizzare ed eliminare i cattivi odori dalle superfici.

Il bicarbonato di sodio può essere sciolto in una soluzione acquosa e di aceto di vino per dire definitivamente addio ai cattivi odori dal water. È un potente deodorante naturale, green ed economico, che può essere utilizzato anche per il giardinaggio.