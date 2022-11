Sequestrati nei giorni scorsi diversi prodotti cosmesi, tra cui lacche per capelli e creme per il corpo, perché al loro interno era presente lilial, ingrediente dannoso per l’uomo e vietato da marzo 2022.

Lo scorso marzo 2022 l’Unione Europea ha messo al bando Lilial, un ingrediente per prodotti cosmetici, ritenuto dannoso per l’essere umano essendo rientrato tra le sostanze CMR. Nei giorni scorsi in Italia i finanzieri di Civitanova Marche hanno effettuato diversi sequestri di prodotti cosmetici risultati a base di questa particolare sostanza, tra questi prodotti lacche per capelli e creme per il corpo.

Lilial: l’ingrediente dei cosmetici dannoso per l’essere umano

Durante i controlli dei finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche sono stati trovati e sequestrati diversi prodotti a base di Lilial (butifenil metilpropionale). Il sequestro ha interessato otto confezioni di crema per il corpo per trattare le smagliature, nove profumi, 46 confezioni tra schiuma per capelli e lacca per capelli.

Questi prodotti erano destinati alla vendita e per questo è stato segnalato il legale rappresentate della società controllata direttamente alla Procura.

Lilial o il butifenil metilpropionale

Lilial è un ingrediente per prodotti cosmetici, o meglio una fragranza molto nota e diffusa, ma che è stata ritenuta dannosa per l’essere umano. Il suo nome reale è butifenil metilpropionale ma è conosciuta con il nome di Lilial. Questo composto chimico veniva spesso utilizzato per dare profumo ai vari prodotti cosmetici o anche ai detersivi in polvere per bucati.

Fino a poco tempo fa era una delle sostanze maggiormente apprezzare ed utilizzate per dare una profumazione floreale ai cosmetici. E ogni azienda ne faceva un ampio utilizzo.

Secondo alcune ricerche più specifiche sulla sostanza, l’assimilazione del prodotto da parte di un essere vivente è in grado di portare all’infertilità, ed è proprio per questi motivi che è stata inserita tra le sostanze conosciute come CMR ossia Cancerogene. Mutagene e Reprotossiche andando ad intaccare la fertilità dell’essere umano.

Proprio per questo motivo all’interno dell’Unione Europea ne è stato vietato l’utilizzo nei cosmetici a partire da marzo 2022. Ed è per questo divieto i finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche si sono visti costretti ad operare il sequestro dei prodotti cosmetici.

Gli studi sul prodotto erano già iniziati nel 2018 e dopo numerosi test e analisi, si è potuto riscontrare che il prodotto è dannoso per l’uomo. Ad oggi Lilial è perciò vietato per realizzare cosmetici di ogni genere ma è possibile ancora utilizzarlo per realizzare detersivi per ambienti e prodotti per il bucato.

Non solo prodotti cosmetici: anche capi di abbigliamento contraffatti

I controlli degli ultimi giorni non hanno però portato al sequestro solo ed esclusivamente di questi prodotti cosmetici a base di Lilial anzi ce ne sono stati degli altri.

In particolare due negozi commerciali sono stati segnalati alla Procura dopo che le Fiamme Gialle hanno rinvenuto all’interno dei loro negozi circa 29 capi di abbigliamento contraffatti.

La contraffazione riguardava marchi noti tra cui Nike, Dior, Chanel, Fendi e Gucci. I capi sono stati considerati ingannevolmente imitati e per questo i due responsabili sono stati segnalati.