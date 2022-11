100 euro in più sullo stipendio, aumento a dicembre: su quali conti arriva

Quello degli stipendi è, senza dubbio, uno dei temi caldi della nostra società. Entro Natale, però, una particolare categoria di lavoratori vedrà sulla propria busta paga un aumento di stipendio di ben 100 €. Ecco di che cosa si tratta e chi lo riceverà.

Il costo della vita, si sa, continua ad aumentare sempre di più; gli stipendi, invece, rimangono sempre uguali. Questo, ovviamente, crea una discrepanza non indifferente nell’economia domestica delle famiglie italiane. Per questo motivo, attualmente molte di esse stanno affrontando serie difficoltà economiche.

Le festività natalizie, inoltre, sono oramai alle porte, e dicembre, come tutti saprete, è uno dei periodi dell’anno in cui si spende di più. Pranzi, cene, regali e festeggiamenti sono all’ordine del giorno in tale periodo, e sarebbe giusto che tutti, nessuno escluso, potesse permettersi di trascorrere il Natale in tranquillità e serenità.

È giusto, dunque, che ognuno di noi venga retribuito come merita per il lavoro che svolge, e questo, per una categoria di lavoratori, sta per diventare realtà. Ecco, a tal proposito chi è che nella busta paga di novembre – o, al massimo, in quella di dicembre – si troverà un aumento di ben 100 €.

A chi spetta l’aumento di 100 € sullo stipendio

I dipendenti pubblici del reparto scolastico possono tirare un sospiro di sollievo: per tale categoria, infatti, è in arrivo un aumento di 100 € lordi sullo stipendio. Ma non è finita qui. Finalmente è stato firmato, tra sindacati e ministero dell’Istruzione, l’accordo politico inerente al rinnovo del contratto degli insegnanti in riferimento agli anni 2019-2021. Ciò comporterà, prima di Natale, ulteriori aumenti in busta paga.

Prossimamente, infatti, prima del periodo natalizio, il personale scolastico impiegato nel settore pubblico beneficerà dei seguenti aumenti: gli arretrati del contratto precedentemente citato, che si aggireranno intorno ai 2.000 €; la tredicesima; e i 100 € lordi di cui sopra. Tali benefici riguarderanno un milione e trecentomila dipendenti del personale scolastico, di cui circa ottocentocinquantamila sono insegnanti.

Il consiglio dei ministri, inoltre, è deciso a portare avanti la battaglia per l’aumento degli stipendi dei dipendenti del comparto scolastico. Tale tematica, infatti, sarà anche uno degli oggetti della legge di bilancio 2023.

Come ottenere gli aumenti?

Poc’anzi abbiamo visto quali saranno gli aumenti che il personale scolastico riceverà in busta paga prima di Natale, ma come fare per richiederli? La risposta è molto semplice: non bisognerà effettuare nessuna richiesta, in quanto ciò che spetta verrà erogato in maniera automatica.

Questa manovra è da considerare un vero e proprio traguardo raggiunto e, come specificato dal premier Giorgia Meloni, un primo passo verso “l’investimento nella formazione e nell’istruzione dei giovani.”

Anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto, così come anche, ovviamente, i sindacati.