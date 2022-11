I 3 segni più eccentrici dello zodiaco, vogliono stare sempre sotto i riflettori

By

Nello zodiaco ci sono alcuni segni zodiacali che sono più eccentrici di altri ed è inutile, tanto nessuno può sfuggire a questa loro caratteristica.



I segni dello zodiaco sono dodici, uno per ogni mese dell’anno, e tutti coloro che sono nati sotto uno di esso sembrano avere delle caratteristiche e delle peculiarità di tipo comportamentale che gli accomunano.

Per questo motivo, si tende spesso a chiedere la data di nascita o il segno zodiacale a qualcuno di cui non abbiamo una profonda conoscenza, per capire meglio difronte chi ci siamo trovati.

Zodiaco, tra caratteristiche e particolarità

Molti nativi sotto lo stesso segno, rappresentano alcune similitudini per via dell’influsso dei pianeti durante la loro nascita mentre molti ancora tendono ad avere il loro ascendente che prevale sul loro carattere.

Secondo l’astrologia, il comportamento di un individuo ha molto a che fare con la sua data di nascita e la posizione dei pianeti e stando sempre a questa teoria molti astrologi compilano una previsione astrologica.

Questa, fa si che, a seconda della visione delle stelle e del movimento dei pianeti, si possa ipotizzare cosa potrebbe accadere ad un determinato segno zodiacale a seconda degli astri dell’universo.

Ne consegue, che molti di noi, tendono a leggere l’oroscopo prima di cominciare la loro mattinata per capire cosa gli spetterà durante il corso della giornata, ma bisogna sempre tenere in mente che, come dice la parola stessa, si tratta di previsioni.

Molti segni zodiacali, però, sono accumunati da alcune caratteristiche che condividono, nonostante siano diversi tra loro, ed uno di questi è quello dell’egocentrismo e dell’eccentricità.

Tra tutti i segni dello zodiaco ce ne sono tre che conquistano il podio e che tendono a mettersi in mostra e a rendere l’aria dove sono presenti sfavillante grazie al proprio ego e alla propria energia.

Quali sono i segni più eccentrici?

Al terzo posto troviamo il segno dei Pesci che tende ad apparire agli occhi degli altri esattamente come è, con tutti i pregi e i difetti e assolutamente incapace di porsi dei limiti e di uniformarsi alla massa. Grazie ai loro gusti molto particolari, anche tra un nativo sotto il segno dei Pesci e l’altro, ci sono differenze e questo li rende molto unici ed è difficile definire la loro eccentricità per via della varietà comportamentale.

Al secondo posto troviamo i nativi sotto il segno della Vergine che non amano essere definiti eccentrici, ma diversamente tendono a differenziarsi a pensieri, usi e costumi comuni e questo li rende orgogliosi di sé stessi e assolutamente decisi a prendere le loro posizioni anche se spesso impopolari e criticate, ma pur sempre motivate.

Al primo posto, tutti quanti si aspettino di trovare il segno del Leone, da sempre considerato uno dei più eccentrici ed egocentrici dello zodiaco, ma i leoncini non sono presenti nei primi tre posti.

Ad essere eletto come il segno dell’oroscopo più eccentrico di tutti c’è il Sagittario, che grazie alla capacità di formulare dei pensieri unici e totalmente discostanti da quelli degli altri appare molto naturale apparendo sé stesso anche se questo significa essere visti come “strani”.

Ai nativi sotto questo segno, piace molto essere considerati diversi da tutti gli altri e non disdegna etichette che tendono a differenziarli dalla massa.