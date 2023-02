Caffè macinato, il migliore senza insetti e acrilammide: costa solo €3,00

Non è vero che tutto il caffè macinato sia uguale, questo per esempio costa tre euro e non ha insetti o acrilammide al suo interno.

Il caffè macinato migliore qual è? Non si parla solo di aroma e di gusto, con tipologie che possono sposare quelle che sono le esigente di ogni amante della bevanda nera. I fattori determinanti sono stati messi sotto una lente di ingrandimento attraverso un test. L’obiettivo principale è stato quello di individuare i marchi che non contengono acrilammide, conservanti o insetti che possono alterare la qualità di un prodotto come il caffè. Tra i risultati anche il vincitore, che costa circa 3,00 euro ed è senza insetti o acrilammide.

Caffè macinato senza insetti o conservanti: il test

La rivista francese 60 Millions de Consommateurs dedicata ai consumatori ha voluto pubblicare il suo ultimo test. L’obiettivo era testare una delle bevande più amate nel mondo e capire quali fossero i prodotti da acquistare perché privi di insetti o sostanze nocive.

È bene evidenziare che tra tutti i prodotti analizzati durante questa ricerca mirata, la maggior parte sono francesi ma tra loro spunta anche qualche brand italiano o comunque venduto in Italia. Il test è stato fatto su tipologie in cialde, in capsule, in macinato sino ai chicchi e anche al decaffeinato che ha una vendita a livello mondiale molto importante.

Le marche di riferimento sono note non solo in Francia, ma nella maggior parte anche in Italia (o comunque con marchio Made in Italy).

Il caffè macinato migliore? Costa tre euro e non contiene insetti

La buona notizia è che tra tutti quelli testati – di tipologia macinata – non sono state trovate tracce di pesticidi. Una buona notizia, proprio perché gli stessi esperti si aspettavano di trovarne delle quantità seppur minime. La pianta da cui si ricava il caffè è spesso attaccata da malattie di vario genere: tuttavia non sono stati usati pesticidi per trattare la pianta o contrastare le malattie. Questo vuol dire che il prodotto finito non è stato alterato.

Questa condizione è possibile grazie al metodo di tostatura a temperature elevate, raggiungendo circa i 200°C, per distruggere tutti i pesticidi che potrebbero essere presenti dopo la raccolta.

Tuttavia, c’è anche uno svantaggio perché la tostatura causa gli IPA – idrocarburi policiclici aromatici. I livelli di IPA dei brand testati erano comunque molto bassi e non nocivi per la salute.

Ci sono alcuni caffè che hanno quantità di acrilammide leggermente più alta del normale, che non dovrebbe mai superare determinate soglie. In altri brand è anche stata rilevata la presenza di insetti in frammenti. Una condizione che ha lasciato i ricercatori senza parole, in quanto non previsti nella lavorazione di un prodotto di questo tipo.

Per individuare il migliore tra tutti i marchi, Illy Caffè ha sicuramente superato il test: non contiene Acrilammide e non ci sono frammenti di insetti nella sua preparazione. Oltre ad essere un brand ottimo e conosciuto, alcune tipologie e formati vengono venduti a poco più di tre euro.