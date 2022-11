Le armate russe continuano a bombardare luoghi in cui si trovano civili ucraini, anche in queste ore, in cui la popolazione ha dovuto scappare per mettersi in salvo. Ecco la situazione in tempo reale.

La guerra in Ucraina non si ferma, i bombardamenti sul territorio si intensificano e l’esercito russo sembra non volersi fermare in nessun modo.

In queste ore, si sono registrati diversi bombardamenti che hanno attaccato infrastrutture civili, a Kherson ad esempio, una situazione che mette in pericolo tantissime persone. Anche Giorgia Meloni prende parola, in un giorno molto particolare.

La nota di Giorgia Meloni, per ricordare i 90 anni dell’ Holodomor

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni questa mattina ha rilasciato una nota ufficiale, in cui ricorda i 90 anni dell’Holodomor, il genocidio avvenuto in Ucraina a causa di una fortissima carestia, tra il 1932 e il 1933.

Nella nota, la Meloni considera gli attacchi russi di questi mesi come un vero e proprio accanimento sulle infrastrutture civili. Definisce le loro azioni inaccettabili e parla di violazione del diritto internazionale. Ecco cosa si legge:

Nel giorno della ricorrenza dei 90 anni del Holodomor, lo sterminio per fame di milioni di ucraini voluto dal regime sovietico di Stalin, il pensiero va ai milioni di ucraini, in gran parte anziani e bambini, privati in pieno inverno di elettricità, acqua e riscaldamento dai bombardamenti russi che si accaniscono volutamente sulle infrastrutture civili. Azioni inaccettabili e in violazione del diritto internazionale che rafforzano la convinzione di sostenere il popolo ucraino nella sua battaglia per la libertà e la sopravvivenza

Giorgia Meloni, poi, continua rimarcando il pieno sostegno a Kiev per ottenere la libertà.

Intanto, ieri il presidente ucraino Zelensky è stato nella città di Vyshgorod, nella regione di Kiev, per visitare i centri realizzati per accogliere i cittadini che ormai non avevano più luce, acqua e cibo.

Il presidente, tramite Telegram, ha comunicato il terrore missilistico che la Russia ha attuato contro gli ucraini, lasciando tantissime persone con case distrutte, senza i beni di prima necessità.

Anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, emana una nota in cui dice: “Questa è una guerra dove la Russia è l’aggressore e l’Ucraina si difende. Non ci sarà pace se vince l’aggressore, se prevale l’autocrazia”.

Le ultime notizie dell’Ucraina

Intanto, l’Intelligence della Gran Bretagna rende noto che la Russia sta lanciando missili cruise vecchi, contro le zone ucraine, per mancanza di nuovi missili a lungo raggio.

Secondo le ricerche dell’intelligence, la Russia utilizzerebbe questi missili senza testate nucleari verso l’Ucraina, una valutazione effettuata tramite immagini pubbliche, che mostrano i resti di uno dei missili, ovvero l’AS-15 Kent.

Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, invece, in un documentario trasmetto su canale Rossiya 24, ha detto che gli ucraini meritano di vivere in “amicizia” accanto ai fratelli slavi.

Inoltre, aggiunge che il popolo ucraino sarà salvato da governanti neonazisti e merita di vivere in prosperità insieme ai suoi “vicini”, secondo quanto riportato dall’agenzia russa Ria Novosti.