Occhio a questi segni zodiacali, ti soffiano una valanga di soldi: ecco quali

Attenzione a questi affascinanti segni zodiacali, che in un attimo sono capaci di prendere e soffiare via tantissimi soldi. Bisogna starne alla larga.

Ci sono dei segni zodiacali che sono capaci di ammaliare e rigirarti sino a quando non ti prendono tutto, non solo a livello immateriale ma anche a livello materiale soldi compresi. Le caratteristiche dei segni sono da verificare in base non solo alla data di nascita, ma anche alla posizione dei pianeti in quel determinato frangente. Si tratta di uno scarto di 15 minuti in cui tutto può cambiare: questi segni zodiacali si ritrovano ad essere all’interno di un’asse che rende loro particolarmente “malvagi” e approfittatori. Scopriamo insieme chi sono?

Caratteristiche di un segno: meglio saperlo prima?

C’è chi ci crede e chi meno, ma sapere prima con chi si ha a che fare è un modo per anticipare le mosse di ogni segno zodiacale. Ci sono i lunatici, i provocatori e poi chi pensa di poter mentire e farla sempre franca.

Come anticipato, si parla di un insieme di fattori che si formano al momento della nascita mixando le caratteristiche del segno con l’ascendente sino alla posizione della Luna nel segno e tutte le case. Questo significa che siamo tutti diversi, anche se il segno principale possiede degli elementi che sono utili ad individuare il modo di fare e il tipo di atteggiamento di ogni persona.

Gli astrologi approfondiscono sempre questo aspetto, invitando a fare attenzione a tre segni in particolare che tendono a prevaricare – sfilare soldi e mentire solo per ottenere quello che desiderano. È per loro un gioco molto divertente, che lascia però gli altri in un angolo senza che possano muoversi.

Non è un atteggiamento da condannare, non viene infatti fatto con cattiveria ma con estrema naturalezza per quanto possa essere sbagliato.

I segni zodiacali che soffiano soldi al prossimo

Proviamo a pensare a tutte le persone che conosciamo e sicuramente verrà in mente chi ottiene tutto, chi è timido, chi è permaloso e così via: è tutta una questione di segni zodiacali.

E quali sono i segni che si approfittano, che cercano sempre di trovare un loro vantaggio e che sfilano soldi al prossimo?

Scorpione

È sicuramente uno dei segni più affascinanti di tutto lo zodiaco, riuscendo con sguardo e parole ad ammaliare tutti quanti. La sua natura è potenzialmente malvagia e pericolosa, ama il lato oscuro di tutto e tendono a farne parte. Chi nasce sotto questo segno ottiene sempre tutto quello che desidera, quando non ci riesce si vendica e poi fa in modo che l’altra persona “precipiti e perda quello che ha”.

Sono degli incantatori e riescono a sfilare soldi quando necessitano, senza voltarsi indietro e sentendo di fare comunque la cosa giusta.

Vergine

Il segno più preciso e irritante tra tutti e 12, la Vergine ha una personalità che non è trasparente. Sorride e si mostra buono, ma questo è un segno che nasconde una natura malvagia esattamente come lo Scorpione. Insomma, pur di vincere potrebbe vedere il suo migliore amico e non sentirsi in colpa. Attenzione , perché potrebbe anche fare la vittima e chiedere dei soldi o farsi assumere al posto vostro.

Acquario

Un vortice confuso di energia, che provoca e porta le altre persone a dubitare del loro operato sotto ogni punto di vista. La loro mente corre veloce e hanno una considerazione del prossimo non proprio corretta. Se sale al potere è capace di tutto e usa ogni tipo di mezzo, anche quello meno lecito.

Sfila soldi, lavoro e anche famiglia se solo l’occasione presentata fosse ghiotta.