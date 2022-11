Bonus 500€ per gli anziani, come si richiede: spetta solo a questi cittadini

In arrivo il bonus 500 euro per gli anziani: ecco quali sono i requisiti necessari, come si richiede e chi potrebbe averlo.

Tempi difficili per gli anziani e i più fragili che non riescono ad arrivare alla fine del mese a causa del carovita, dell’inflazione alle stelle e dei continui rincari delle bollette luce e gas. il bonus 500 euro per le persone anziane e disabili è un aiuto economico, etico e solidale che consente alle fasce più deboli della società di beneficiare di un’agevolazione contro il caro bollette luce e gas.

In appena un anno le bollette energetiche sono schizzate e hanno subito un rincaro di oltre 50 punti percentuali. Prima il Governo guidato da Mario Draghi e ora l’Esecutivo di Giorgia Meloni sono scesi in campo mettendo a disposizione una serie di aiuti economici e bonus che consentono di fronteggiare il caro bollette energia elettrica e gas.

Bonus contro il caro bollette stanziati dal Governo italiano

A luglio è stato accreditato il bonus 200 euro a pensionati ed ai dipendenti del settore pubblico, poi è stata la volta dei lavoratori del settore privato e fino al 30 novembre i titolari di Partita IVA e i lavoratori autonomi potranno presentare la domanda per richiedere l’indennità una tantum. Dopo il bonus 200 euro per tutti coloro che hanno maturato un reddito di importo inferiore ai 35.000 euro, l’Esecutivo ha stanziato il bonus 150 euro per tutti coloro che hanno un reddito di importo inferiore ai ventimila euro.

Accanto a questi due bonus sono in arrivo altri bonus erogati dagli enti locali a favore delle famiglie che hanno figli e che hanno un ISEE inferiore ad una determinata soglia. Per gli anziani ed i disabili arriva un nuovo aiuto di natura economica: si tratta del bonus 500 euro, che è stato pensato per coloro che si trovano in difficoltà economica.

Bonus 500 euro disabili ed anziani: a chi spetta questo aiuto economico?

Per anziani over 65 anni e per le persone disabili arriva un nuovo bonus pari a 500 euro. La misura economica è destinata a tutti i nuclei familiari costituiti da persone single o in coppia con più di 65 anni o da anziani e disabili. Per poter accedere a questa misura economica è necessario aver un ISEE di importo inferiore ai 20mila euro. Per i nuclei familiari con ISEE inferiore ai diecimila euro il bonus è pari a 500 euro, mentre per i nuclei familiari con ISEE compreso tra i 10mila ed i 20.000 euro, il bonus sarà pari a trecento euro.

Bonus 500 euro anziani e disabili: da chi viene erogato questo bonus?

Questo aiuto economico pari a 500 euro per anziani e disabili viene erogato dal Comune di Foligno. È bene leggere attentamente le condizioni economiche riportate nel bando pubblicato sul sito istituzionale.

Chi risieda nel Comune di Foligno e viva ad una quota superiore ai quattrocento 50 metri di altitudine può richiedere la maggiorazione del bonus di venti punti percentuali. Si tratta di un aiuto sociale concesso a fare di tutti i nuclei familiari che sostengono le spese energetiche riportate in bolletta.