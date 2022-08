“La separazione è stata inevitabile”, terremoto a Buckingham: i figli in lacrime

By

Un ulteriore cambiamento a Windsor per una delle coppie più amate dai sudditi inglesi: Kate e William hanno dovuto farlo per forza, la separazione è stata davvero inevitabile.

Le famiglie reali spesso si trovano a fronteggiare grandissimi cambiamenti, come è successo William e Kate che, purtroppo, quest’estate hanno dovuto affrontare una dura separazione, che ha messo a dura prova anche i loro figli.

Una notizia che, di sicuro, ha scombussolato la loro routine e soprattutto ha stupito i sudditi, che da anni seguono e amano tantissimo la coppia reale. Ecco cosa è successo.

La separazione a casa Windsor: i bimbi distrutti

Kate Middleton e il Principe William si può dire che ormai da più di 10 anni sono la coppia più amata della Royal Family, la nuova generazione che sta portando alto il buon nome dei Windsor.

Sempre coinvolti pienamente negli impegni reali, William e Kate hanno saputo come entrare nei cuori dei sudditi, che costantemente li riempiono di affetto e gratitudine per quello che fanno, per l’impegno costante verso il regno di Gran Bretagna.

Sempre i riflettori sono puntati su di loro, ecco perché non è sfuggito a nessuno un passaggio importante fatto quest’estate, un trasferimento e una separazione importante dalla loro routine quotidiana. Ma cosa è successo?

I Duchi di Cambridge, infatti, quest’estate hanno deciso di spostarsi da Kensington Palace, lasciando tutto il loro staff e sradicando i loro tre bambini, George, Charlotte e Louis da persone che li seguono da quando sono in fasce.

Ma dove sono andati? Ebbene, William e Kate hanno deciso di spostarsi a Windsor, per stare più vicini alla Regina Elisabetta II, ormai arrivata a un età in cui la campagna è diventato il suo posto preferito.

Lo è sempre stato, ma Elisabetta in questo ultimo periodo ama molto stare nella sua residenza estiva, il Castello di Windsor, dove può trascorrere molto tempo all’aria aperta, lontana dalle costrizioni di Buckingham Palace.

Kate e William più vicini alla Regina, ecco dove è la loro nuova dimora

Il Principe William con tutta la sua famiglia, insieme alla moglie Kate Middleton, ha deciso di trascorrere il periodo estivo all’Adele Cottage, una graziosa residenza che la coppia ama molto nei pressi del Castello di Windsor.

Il cottage, però, ha solo quattro camere da letto, abbastanza per il loro nucleo familiare, ma non troppo per tutto il loro staff, compresa la tata dei bambini.

Infatti, George, Charlotte e Louis hanno dovuto separarsi da Maria Teresa Turrion Borallo, che è con loro da quando il primogenito George aveva 8 mesi. 44 anni, di origine spagnola, la donna che aiuta i Duchi di Cambridge è molto brava, anche se deve seguire regole ben precise.

Infatti, si dice che non possa pronunciare la parola “bambini” quando si trova al cospetto dei principini. Ma questa non è una regole imposta dai Duchi, bensì una delle tante che la tata dei Cambridge ha imparato nella scuola di Norland, da dove provengono la maggior parte delle tate degli aristocratici.

Qui, infatti, si imparano una serie di regole molto rigide, che servono a preparare al meglio le tate che vogliono lavorare in ambienti altolocati, proprio come quelli principeschi.

Insomma, un’estate particolare per i piccoli Cambridge, che hanno trascorso del tempo solo con la loro vera famiglia, ovvero i genitori William e Kate.