House of Dragon: HBO ha ufficializzato la seconda stagione

Dopo l’enorme successo ottenuto dalla messa in onda del primo episodio di House of Dragon, HBO ha ufficializzato l’uscita anche di una seconda stagione che farà impazzire i fan.

Dunque, visto il successo della prima puntata della serie prequel de “Il Trono di Spade”, HBO ha previsto e ufficializzato già una seconda stagione di House of Dragon. Definita dalla critica molto più “audace e sanguinosa de Il Trono di Spade” e visivamente “sontuosa”.

Attualmente la serie è disponibile unicamente su Sky e NOW.

House of Dragon, trama e particolarità

House of Dragon è dunque il prequel di una delle serie più strabilianti degli ultimi tempi: Il Trono di Spade. Ambientata infatti circa 200 anni prima del capolavoro fantasy.

Ma se Il Trono di Spade ha fatto innamorare e appassionare milioni e milioni di spettatori, il suo prequel gli darà tanto filo da torcere, in quanto con un solo episodio è già riuscito ad impressionare gran parte della critica mondiale.

Anche questa è ispirata ad un romanzo di George R.R. Martin, specificamente a “Fuoco e sangue”; concentrandosi essenzialmente sulla storia della casa Targaryen. Circa una settimana fa è andato in onda negli Stati Uniti solo il primo dei 10 episodi previsti per questa prima stagione.

La trama della prima stagione si concentrerà su un conflitto interno che caratterizzerà la casa Targaryen, la quale possiede ben 15 draghi. Questo perché Re Viserys decide di nominare come sua erede la figlia Rahenyra, pur avendo un erede maschio.

L’incredibile cast è composto da Paddy Considine, Olivia Cook, Emma Darcy, Steve Toussaint, Eve Best, Matt Smith, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch e Graham McTavish.

Il sequel: Il Trono di Spade

Il Trono di Spade rappresenta uno dei maggiori capolavori nell’ambito delle serie tv degli ultimi dieci anni. La serie ruota intorno alla conquista del trono di spade da parte di varie famiglie reali; e si articola in varie vicende politiche, sentimentali e avventurose di un gran numero di personaggi.

Questa è ambientata in un mondo immaginario, diviso nel continente occidentale e in quello orientale. Una delle maggiori preoccupazioni per i personaggi è l’imminente arrivo del “Grande inverno”, ossia un inverno particolare e diverso rispetto agli altri che fa nascere creature spaventose, mettendo in pericolo anche la sopravvivenza di tutti gli abitanti dei vari regni.

Dunque data la magnificenza de Il Trono di Spade, le aspettative nei confronti di House of Dragon sono altissime e tutti non vedono l’ora di assaporare questa prima stagione, con la consapevolezza che non si fermerà qua.