La moto su cui viaggiavano Stella Mutti, 19 anni, e il fidanzato Ivan, 3 anni più grande, è stata sbalzata da un Suv.

Per la giovane, figlia di un imprenditore della zona, non c’è stato nulla da fare. Il conducente della vettura, un ragazzo di 25 anni, è risultato positivo ad alcol e droga.

Al momento è indagato a piede libero. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Incidente a Rezzato: Stella Mutti muore a 19 anni

Si conoscevano da poco più di un mese. Erano stati insieme al concerto del rapper Ernia, nel bresciano, e stavano rientrando a casa, poco dopo l’1:30 di notte, quando sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente.

Per Stella Mutti, 19enne di Nuvolento, non c’è stato nulla da fare. La ragazza viaggiava come passeggera sulla moto del fidanzato Ivan, 3 anni più grande.

Stella è stata sbalzata dal mezzo a due ruote e trascinata per diversi metri. Quando i soccorsi sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Il fidanzato è rimasto ferito in modo lieve e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Conducente positivo ad alcol e droga

Alla guida della vettura che ha travolto la Yamaha c’era un ragazzo di 25 anni. Sottoposto al test di alcol e droga, è risultato positivo a entrambi.

Al momento il giovane risulta indagato a piede libero. Sulla dinamica della tragedia, sono in corso gli accertamenti. Poco prima dello schianto moto e auto erano ferme al semaforo.

Allo scattare del verde, sono ripartite entrambe, ma sembra che il mezzo a due ruote abbia effettuato una manovra azzardata di sorpasso proprio mentre la vettura si spostava a sinistra.

È in quel frangente che la Yamaha è stata colpita dall’auto e Stella è stata sbalzata sull’asfalto.

Stella Mutti, figlia di un imprenditore del bresciano, si era appena diplomata al liceo sportivo di Brescia. Non si era ancora iscritta all’Università perché voleva prendersi un anno sabbatico per visitare il mondo.

Tanti i messaggi di cordoglio degli amici, alla notizia del drammatico incidente, tra quello della migliore amica di Stella:

“Tu, Stella, sei stata la migliore amica che potessi chiedere, la vita è ingiusta, ora però posso dire che in cielo brilla la stella più bella e luminosa che io abbia mai visto”.

Anche il rapper Ernia ha voluto ricordare la sua fan, morta mentre stava rientrando da un suo concerto.