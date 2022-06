La Salernitana sogna in grande, obiettivo Cavani!

Una salvezza ottenuta in modo rocambolesco e la voglia di non fermarsi qui, la Salernitana di Iervolino si prepara ad affrontare una nuova stagione di Serie A con l’obiettivo di migliorarsi e non commettere le pesanti ingenuità che hanno caratterizzato la prima parte di stagione



Dopo il clamoroso addio di Walter Sabatini, la Salernitana di Danilo Iervolino sta lavorando per costruire una squadra competitiva che possa puntare alla salvezza anche nella prossima stagione e continuare ad esaltare il pubblico dell‘Arechi

Dopo il colpo Ribery dello scorso anno, i campani hanno formalizzato un’offerta ufficiale all’entourage di Edinson Cavani, che potrebbe dunque accettare di tornare in Italia e far esplodere di gioia una città intera.

La Salernitana sogna il colpo Cavani

Sogna in grande dunque la società campana che ha formalizzato la sua offerta ed attende fiduciosa una risposta da parte del calciatore uruguaiano che al momento sta trascorrendo le vacanze con la sua famiglia.

Non ha sicuramente bisogno di presentazioni l’attaccante uruguaiano che per anni è stato uno dei centravanti più forti del mondo ed ha trascinato le proprie squadre a suon di gol e giocate da fenomeno.

Cavani potrebbe dunque tornare in Campania dove, con la maglia del Napoli, ha giocato le sue migliori stagioni affermandosi come uno degli attaccanti più prolifici del calcio europeo.

Inutile dire che per la Salernitana e per la Serie A in generale sarebbe un grande colpo che andrebbe a potenziare la qualità ed il fascino del nostro campionato e scalderebbe ulteriormente i cuori dello straordinario pubblico dell’Arechi.

Vedremo come si svilupperà la trattativa, la speranza è quella di poter presto riabbracciare “el Matador” e il suo assoluto talento.