Elon Musk: uno dei figli deciso a cambiare sesso e cognome

Una notizia abbastanza scioccante per Elon Musk che, improvvisamente, viene rifiutato da uno dei suoi figli che vuole cambiare sesso e cognome. Ecco cosa è successo e quali sono le news arrivate in queste ore.

Per il grande imprenditore americano Elon Musk, fondatore di Tesla, sono ore difficili. Infatti, uno dei suoi figli ha deciso di cambiare sesso ma, soprattutto, di non avere più il cognome del padre biologico.

Lo dichiara lui stesso, Xavier, che ha preso questa decisione drastica comunicandolo ufficialmente in queste ore. Ecco cosa ha detto e il perché vuole allontanarsi dal padre.

Il figlio di Elon Musk non vuole più il cognome del padre: ecco perché

Il figlio dell’imprenditore multimilionario ha richiesto ufficialmente di non avere più il cognome del padre, dopo aver deciso di cambiare sesso.

Ora Xavier Musk diventa Vivian Wilson, dopo aver preso il cognome della mamma. La ragazza, infatti, ha presentato tutta la documentazione per non essere più legata in nessun modo al padre biologico. Nella dichiarazione, infatti, si leggono le sue chiare intenzioni a non avere più nulla a che fare con Elon Musk.

L’udienza per questa sua importante richiesta è fissata per il prossimo venerdì a Los Angeles, dove il tribunale deciderà se offrire alla diciottenne quello che desidera.

Vivian è figlia di Elon Musk e della scrittrice canadese Justine Wilson, e quindi vuole chiamarsi “Vivian Jenna Wilson”. La coppia, divorziata dal 2008, ha avuto 6 figli: un primo figlio morto a dieci settimane e cinque maschi, due gemelli (Vivian e Griffin) e tre gemelli, ora 16 anni.

Come andrà a finire l’udienza fissata per questo weekend? Staremo a vedere se Vivian riuscirà a ottenere il distacco completo dal padre. Non conosciamo i motivi esatti per cui vuole prendere le distanze dal padre, anche se spesso Elon Musk è stato accusato dal popolo del web di transfobia a causa di alcuni suoi tweet controversi.

Sarà questo il motivo che sta spingendo la figlia a prendere le distanze? Al momento, l’imprenditore non ha rilasciato dichiarazioni sulla questione, staremo a vedere se lo farà.

Chi è il fondatore di Tesla, proprietario anche di Twitter

Per chi non conoscesse Elon Musk, è solo uno degli imprenditori più ricchi del mondo: fondatore di società come Paypal (nel 1999), di Tesla, il famosissimo marchio di auto statunitensi, e creatore dell’azienda aerospaziale SpaceX.

Il suo patrimonio ammonta ad una cifra davvero stratosferica: nel 2022 il suo patrimonio netto è pari a 219 miliardi di dollari, cosa che fa di lui l’uomo più ricco del mondo secondo la nota rivista Forbes.