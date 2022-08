La Russia usa il funerale della Dugina per fomentare odio contro l’Ucraina

In Russia gli elogi bellicosi e ultranazionalisti segnano la cerimonia d’addio della figlia di uno degli ideologi del Cremlino, assassinata sabato.

L’addio a Daria Dugina, uccisa sabato notte in mezzo all’autostrada alla periferia di Mosca con una bomba attaccata alla sua auto, è diventato questo martedì un elogio per la vittoria russa sull’Ucraina. “Papà, sento la guerra dentro di me, mi sento un’eroina. Non voglio un’altra destinazione. Voglio [essere] con il mio paese, con la mia gente; Voglio stare dalla parte delle forze della luce”, sono state le sue ultime parole, secondo il padre, l’ideologo dell’ultranazionalismo russo Alexander Dugin, alla sua prima ricomparsa pubblica dopo la perdita della figlia.

L’indagine ufficiale ha indicato non solo l’Ucraina come l’autore dell’attacco, ma anche un paese dell’Unione europea, l’Estonia, che la Russia ora accusa di ospitare terroristi.Durante il funerale, tutta l’attenzione è caduta su Alexander Dugin. “Perché è morta per il popolo! Per la Russia, per il fronte!”, ha detto con voce rotta il filosofo dell’eurasiatismo, e ha rimarcato che la sua morte è stata “il prezzo più alto, che deve essere pagato”. «E può essere giustificato solo dalla vittoria. La nostra vittoria”, ha aggiunto.

Dugin, fondatore decenni fa del partito nazional-bolscevico e in seguito fonte di ispirazione per l’ala più radicale che si aggira al Cremlino, ha esaltato lo spirito bellicoso di sua figlia e ha detto di aver avuto una conversazione con lei l’ultimo giorno sulla “lotta di Dio contro il suo nemici”. I genitori del defunto, Alexander Dugin e Natalia Melentieva, hanno vegliato sulla bara vestiti a lutto e accompagnati da Konstantin Maloféyev, uno dei più importanti uomini d’affari del settore ultranazionalista russo e intimo amico del filosofo.

Il proprietario della televisione ultra-ortodossa Tsargrad è stato sanzionato nel 2014 dall’Occidente per aver finanziato l’irruzione di gruppi militari russi nel Donbas, che ha portato a una guerra aperta nel bacino orientale dell’Ucraina. “Nel sangue dei nostri martiri diventiamo più forti. Vinceremo sicuramente questa guerra”. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è difeso dalle accuse russe.

“Questo in particolare non è stata nostra responsabilità. Lei (Dugina) non era cittadina del nostro paese. Lei non ci interessa. Non era sul territorio dell’Ucraina”, ha detto durante una conferenza su YouTube sulla Crimean Platform, un’iniziativa politica promossa a livello internazionale lo scorso anno per ottenere il ritorno della penisola del Mar Nero.Il vicepresidente della Duma di Stato e membro del partito di Putin, Sergei Neverov, ha anche pronunciato un altro discorso durante la cerimonia funebre, in cui ha negato l’esistenza stessa dell’Ucraina.

“Non ho dubbi che non solo gli esecutori testamentari, ma gli organizzatori pagheranno per intero. Il percorso di luce che ha condotto Daria ci unisce ancora di più per la liberazione delle città russe nella lotta contro il fascismo e quell’odioso regime“. Il presidente Vladimir Putin ha assegnato un premio postumo a Daria Dugina “per la sua dedizione al dovere professionale”. Politologo e giornalista, in uno dei suoi ultimi discorsi ha accusato l’Occidente di simulare il massacro di Bucha.

“Penso che dobbiamo uccidere, uccidere e uccidere gli ucraini. Non c’è più niente da dire”

La medaglia è stata consegnata a suo padre durante il funerale. “Così vediamo come finisce l’abolizione della cultura. Finisce in omicidio e distruzione. Sia il filosofo Alexander Dugin che la filosofa Daria Dugina si sono opposti esattamente a questo”, ha affermato il rappresentante del presidente al funerale, Igor Shchiógolev. “Penso che dobbiamo uccidere, uccidere e uccidere gli ucraini. Non c’è più niente da dire. Come insegnante, penso di sì”.

Questo aveva detto Dugin in una videoconferenza nel 2014, l’anno in cui la Russia ha iniziato la sua guerra con l’Ucraina. La morte di Dugina ha alimentato l’ultranazionalismo russo. In un altro dei discorsi pronunciati durante la cerimonia di congedo, Leonid Slutski, leader del Partito Liberal-Democratico di Russia (PLDR), populista e allo stesso tempo totalmente fedele a Putin alla Duma di Stato (Parlamento), ha affermato: “Uno paese, un presidente, una vittoria! E a Dasha, il regno dei cieli!”

Slutski ha sottolineato durante il funerale che “sarà difficile avviare negoziati tra Russia e Ucraina dopo l’assassinio di Dugina”, e in seguito ha lanciato, con enorme drammaticità, un avvertimento all’Europa. “Ora mi rivolgo a tutti gli estoni… tra voi ci sono assassini”, ha sottolineato con una pausa di alcuni secondi. Nello stesso discorso, ha anche alimentato una caccia alle streghe.

“Oggi assassini invisibili che abbiamo il nostro stesso nome, che parlano anche russo, uccidono i nostri figli non solo in prima linea. È nostra responsabilità assicurarci che qualcosa di così mostruoso non accada di nuovo”, ha sottolineato il politico ultranazionalista.

L’Ucraina celebra questo mercoledì, 24 agosto, la sua festa più simbolica, il giorno dell’indipendenza dall’Unione Sovietica, e si teme un’ipotetica misura di punizione russa. Quello stesso giorno segna sei mesi dall’ingresso delle truppe russe nel Paese. Il Servizio di sicurezza federale russo (FSB) aveva accusato lunedì, 48 ore dopo l’omicidio, un presunto ufficiale militare ucraino che, secondo la versione del Cremlino, sarebbe entrato in Russia con la figlia di 12 anni in un’auto con targhe diverse , è stato presente al piazzamento della bomba e in seguito è fuggito in Estonia.