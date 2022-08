A Reggio Calabria, ieri sera, colpi di pistola hanno colpito la vetrata della sede politica di Francesco Cannizzaro, candidato nel collegio uninominale Reggio Calabria 5 per Forza Italia. Ecco cosa è successo.

Una vera e propria sparatoria, ma nessun ferito: è successo ieri sera a Reggio Calabria, presso la sede della segreteria di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia che torna a candidarsi per le elezioni del 25 settembre.

Tre colpi hanno colpito l’entrata della sede nella città calabra, durante una riunione, ma per fortuna nessuno è rimasto coinvolto. Ora le autorità devono ricostruire l’accaduto.

Sparatoria indirizzata a Francesco Cannizzaro, la polizia indaga

Un’intimidazione molto chiara quella palesata dai tre colpi di pistola sparati contro la segreteria di Cannizzaro, che si trova a pochi passi dalla sede del Consiglio regionale della Calabria.

Ieri sera, verso le 21:00, il deputato di Forza Italia insieme ad alcuni suoi collaboratori si trovava nella sede della segreteria di partito per incontrare alcuni elettori. Improvvisamente, da fuori sono arrivati contro la vetrata tre colpi di una pistola calibro 38, che hanno distrutto la zona colpita.

Nessuno dei presenti, per fortuna, è rimasta ferita. Gli agenti di polizia sono subito accorsi sul posto per accertarsi dell’accaduto, ma al momento non sono stati ancora trovati i responsabili di questo gesto violento.

Sono arrivate da tutto il mondo politico gesti di solidarietà in queste ore per Francesco Cannizzaro, che il 25 settembre sarà di nuovo in corsa per le elezioni.

Matteo Salvini ha espresso la sua vicinanza al deputato, così come Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria che si dice indignato da questo gesto intimidatorio e invita le forze dell’ordine a fare chiarezza per prendere i colpevoli.

Chi è Francesco Cannizzaro

Un attentato indirizzato palesemente alla sua figura quello avvenuto ieri a Reggio Calabria: Francesco Cannizzaro ha chiamato lui stesso le forza dell’ordine per acciuffare chi ha preparato questo gesto sconveniente.

Ma chi è il deputato di Forza Italia? Cannizzaro è deputato della Repubblica dal 2018, con il partito di Silvio Berlusconi Forza Italia, per la coalizione di centro-destra.

Coordinatore provinciale del partito e anche consigliere regionale della Calabria, Francesco Cannizzarro è stato ricandidato per le prossime elezioni che si terranno il 25 settembre. In queste settimane, infatti, è impegnato nella campagna elettorale a Reggio Calabria.

Nei giorni scorsi, il deputato è stato, infatti, coinvolto in numerosi incontri con amministratori dei comuni della provincia calabrese, che in queste ore stanno esprimendo la loro solidarietà per l’accaduto.