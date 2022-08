Bonus libretto postale, accreditati subito 700 euro sul conto: sono tutti per te

By

Arriva a sorpresa il Bonus libretto postale con 700 euro accreditati subito sul tuo conto. Non fa parte dei bonus erogati dal governo o dalle Regioni ma da Poste Italiane.

Nel periodo di pandemia del Covid e con la forte inflazione che caratterizza il nostro Paese, Poste Italiane dimostra di essere un’azienda particolarmente sensibile, disposta a sostenere in modo importante le famiglie italiane. Ecco come funziona il Bonus libretto postale e come usufruirne.

Bonus libretto postale: un regalo di Poste Italiane

Con lo scoppio dell’emergenza sanitaria a causa del Covid e la forte inflazione in tempi di post-pandemia, numerose famiglie italiane si sono ritrovate a dover affrontare grandi difficoltà economiche.

I posti di lavoro persi a causa della pandemia sono stati in parte recuperati, sì, ma con nuovi posti di lavoro che risultano essere comunque precari. Il mondo del lavoro, nel suo insieme, diventa sempre più precario e la forte inflazione mette in ginocchio gli italiani.

Sono tante le famiglie che non riescono più ad arrivare a fine mese: anche un bonus una tantum può significare molto in situazioni di crisi come questa.

Il fatto che, stavolta, non sia il governo o la Regione a mettere in campo un bonus ma che sia Poste Italiane è sorprendente. Come funziona il Bonus libretto postale?

Ottieni il Bonus con il libretto postale smart

La forte inflazione che caratterizza i tempi attuali hanno spinto gli italiani a tornare in massa proprio da Poste Italiane. L’aumento dell’inflazione erode i risparmi rapidamente e questa conseguenza crea ansia alle famiglie. Si torna a puntare su buoni fruttiferi e libretti di risparmio, vecchi strumenti finanziari che, in momenti di forte inflazione, tornano sempre molto utili.

La possibilità di usufruire del bonus di 700 euro messo a disposizione da Poste Italiane ruota attorno al libretto postale smart. Questo libretto è particolarmente apprezzato dagli utenti per un motivo semplice: la sua natura tipica di libretto postale lo rende essenziale ed economico, in più c’è la possibilità di effettuare le operazioni online.

In cosa consiste il Bonus libretto postale

Il Bonus libretto postale consiste in un’assicurazione particolare.

Poste Italiane offre ai titolari di carta libretto postale smart che accreditano la pensione sul libretto un’assicurazione fino a 700 euro in caso di furto di denaro dopo aver prelevato.

In sostanza, se entro 48 ore dal prelievo con carta libretto postale smart il titolare subisce un furto di denaro contanti, l’importo sottratto sarà coperto dall’assicurazione prevista dal Bonus. Una soluzione originale e un’attenzione in più nei confronti dei clienti da parte di Poste Italiane.