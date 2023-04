La rottamazione delle cartelle è stata prorogata fino al 30 giugno

Il 2 maggio era l’ultimo giorno per prendere parte alla rottamazione, una data che è stata spostata al 30 giugno.

A seguito di questa decisione, viene spostato anche il termine per il pagamento della prima o dell’unica rata, cosa che avverrà il 31 ottobre.

Prorogato il termine ultimo per prendere parte alla rottamazione quater

Il governo sta studiando una proroga per la rottamazione quater. Sarà quindi possibile avere più tempo per la presentazione delle domande e quindi anche per il versamento della prima rata. Infatti al momento i parlamentari sono al lavoro su una norma il cui scopo è quello di prolungare i termini che sono attualmente in scadenza.

Quindi, slitterà al 30 giugno il termine ultimo per la presentazione della rottamazione delle cartelle il quale attualmente è previsto per il 30 aprile. Questo è ciò che ha affermato il Ministero dell’Economia attraverso una nota grazie alla quale si rende pubblica la modifica, una norma che entrerà in vigore proprio come tra non molto accadrà anche per il Decreto bollette.

Il cambiamento del calendario

I contribuenti che hanno visto affidarsi i carichi alla riscossione di quei debiti conseguiti dal primo gennaio del 2000 fino al 30 giugno del 2022 avranno più tempo per la presentazione delle domande. Questa volta, la nuova riforma del fisco prevede la sanatoria di cartelle di multe e di tasse non pagate, un’istanza che può essere inviata soltanto telematicamente e che può essere fatta attraverso l’accesso in area libera o in area riservata tramite il sito dell’Agenzia delle entrate riscossione.

Quindi, visto che il termine è stato spostato al 30 giugno, di conseguenza ci sarà anche uno slittamento del termine entro il quale l’agente della riscossione dovrà comunicare, ai contribuenti, l’importo effettivo che dovranno pagare insieme all’articolazione del piano di versamento che varia in base al numero di rate che il contribuente ha scelto. Così facendo la scadenza verrà spostata al 30 settembre.

A causa di tutte queste modifiche, anche il termine del versamento della prima o dell’unica rata verrà prorogato ancora di più. Infatti, la scadenza iniziale prevista per il 31 luglio, slitterà al 31 ottobre. In ogni caso resta invariato il termine della seconda rata il quale è previsto per il 30 novembre insieme a tutte le altre date che potranno essere distribuite per un massimo di 18 rate e quindi il cui ultimo pagamento è previsto per il 30 novembre del 2027.