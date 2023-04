Perché è sconsigliato stendere i panni di notte: forse non ci avevi mai pensato

Ecco perché non dovreste mai stendere i panni di notte. Nessuno si aspettava che fosse davvero questo il motivo di ciò.

Vi sveliamo tutto sulla credenza che non si debbano stendere i panni di notte. Forse non ci avevate mai pensato davvero.

Come stendere i vestiti al meglio

Stendere i vestiti sembrerà una pratica semplice e scontata per alcuni, ma vi assicuriamo che non è così, specialmente se volete che i vostri capi si mantengano integri e profumati.

Il primo consiglio che vi diamo è quello di stendere i vostri vestiti e in generale il vostro bucato in un luogo soleggiato e molto arieggiato. Soltanto così i vostri capi si asciugheranno rapidamente e mantenendo il profumo che l’ammorbidente ha loro conferito.

Un altro suggerimento che vi diamo è quello di lasciarli poche ore sotto il sole. Se volete evitare che i vostri vestiti inizino a puzzare e addirittura a scolorirsi, vi raccomandiamo di controllarli di tanto in tanto, per rimuoverli dallo stendino non appena asciutti.

Fate attenzione anche ai fili e alle mollette. Pulite sempre i fili dello stendino o del luogo che utilizzate per far asciugare i vostri vestiti, in modo che la sporcizia non macchi i vostri capi.

Passate un panno con un prodotto disinfettante delicato, per eliminare qualsiasi residuo di sporcizia. Controllate anche lo stato delle vostre mollette: anche queste dovranno essere pulite di tanto in tanto, magari mettendole in ammollo in una bacinella con un po’ di bicarbonato.

Valutate anche se sono danneggiate da qualche parte: una molletta danneggiata può facilmente graffiare o addirittura strappare i vestiti ai quali tenete tanto. Un altro consiglio è anche quello di non stendere i panni di notte: ecco che vi sveliamo perché.

Non stendere i panni di notte

Molte persone, per mancanza di tempo, lavano i vestiti agli orari più assurdi. Chi la lava la mattina prestissimo e chi magari la notte, proprio perché durante la giornata è assente.

Un’altra ragione per la quale spesso sono questi i due orari più gettonati è il fatto che, a quelle ore, si spreca meno energia elettrica. Le società che erogano l’energia, infatti, raccomandano proprio queste due fasce orarie, per ridurre i costi della fattura mensile.

Se questa scelta può avere degli ottimi effetti sulla fattura, però, dobbiamo dirvi che a volte non li ha sui vestiti stessi. A volte, infatti, soprattutto in inverno, è difficile che i vestiti si asciughino se stesi a quelle ore.

Proprio per questo, ciò che si raccomanda è di non stendere i panni di notte. Se sceglierete questo momento della giornata per asciugarli, infatti, potreste raccoglierli ancora bagnati.

Di notte, infatti, i raggi solari sono molto più deboli e tende ad aumentare il livello di umidità. Proprio per questo, è assolutamente sconsigliato stendere i panni durante la notte.

Optate per le ore di punta della giornata, in modo che si asciughino il prima possibile e che mantengano così invariato il loro profumo. Nel caso in cui, purtroppo, notiate che i vostri vestiti puzzino di umido, non potrete fare altro che lavarli nuovamente.