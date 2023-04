7 idee originali per riutilizzare vecchie camicie che possiedi: utilissime a casa

Possiamo utilizzare le vecchie camicie in molti modi creativi e riciclarle. Ecco quanti oggetti si possono creare.

Abbiamo tutti delle vecchie camicie che non indossiamo più da anni ormai. E ogni volta che apriamo l’armadio, sono lì a guardarci. In questi casi piuttosto che gettarle via o rivenderle, si può pensare ad una soluzione ancora più creativa. Le vecchie camicie che non usiamo più, infatti, possono essere un’ottima fonte di materiale per progetti creativi fai-da-te. Ecco sette idee per riutilizzare le camicie in modo creativo e divertente.

Usare vecchie camicie per creare un contenitore in tessuto

Una prima idea di riciclo creativo delle vecchie camicie è creare un contenitore di tessuto. Può essere molto utile ad esempio per riporre oggetti o abiti. Prendiamo una vecchia camicia e tagliamo il colletto e le maniche.

Poi, tagliamo anche la parte superiore e inferiore e le parti laterali, per creare un rettangolo di tessuto di 42x55cm. Da una delle parti tagliate, ricaviamo una striscia di tessuto di 22x7cm. Rivoltando la camicia al contrario, si può cucire la striscia di tessuto al centro su un lato e poi cucire il tessuto per formare una specie di sacca.

Fatto questo, tagliamo gli angoli e rivoltare la borsa con la chiusura rivolta verso l’alto. Apriamo la chiusura con i bottoni, e il contenitore è pronto per essere utilizzato per riporre oggetti come magliette, asciugamani, o biancheria.

Realizzare una camicia crop

A partire da una vecchia camicia a maniche lunghe possiamo anche realizzare una più moderna camicia crop. Nello specifico, vediamo come crearne una con maniche a giro. Come primo passaggio basterà semplicemente tagliare la camicia appena sopra l’ombelico.

Per creare le maniche a giro, si può tagliare lungo la linea della cucitura della manica e poi tagliare un’altra linea a circa un centimetro dalla cucitura. Tagliamo anche i bottoni sulle maniche.

Quindi, pieghiamo il tessuto appena tagliato sulla cucitura della manica e cuciamo a mano o con la macchina da cucire per creare una finitura pulita. Non ci resta che ripetere il processo sull’altro lato della manica, e la nostra camicia crop è pronta.

Trasformare vecchie camicie in vestiti per neonati

Chi l’avrebbe mai detto che una vecchia camicia potesse diventare un completino per neonati? In particolare, vediamo come realizzare un paio di pantaloni e un vestitino da neonata. Tagliamo innanzitutto la parte superiore della nostra camicia, lasciando solo la parte inferiore.

Quindi, pieghiamo la camicia in due e tagliamo lungo la linea della cucitura. A questo punto utilizziamo la parte inferiore della camicia per creare i pantaloni, tagliando la lunghezza desiderata e cucendo le gambe insieme.

Per il vestitino, possiamo tagliare il tessuto rimanente in due parti uguali, e poi tagliare i lati della camicia. Cuciamo le parti laterali insieme e poi uniamo la parte inferiore della camicia alla parte superiore. Abbiamo così realizzato un adorabile vestitino da bambina.

Realizzare una federa per cuscini

Scopriamo adesso come creare una federa per cuscini, un’idea semplice ma pratica. Per farlo, tagliamo la parte superiore della camicia, lasciando solo la parte inferiore. Quindi, tagliamo il tessuto in due parti uguali.

Rimuoviamo anche le cuciture laterali e la parte inferiore di ogni parte, lasciando solo il tessuto centrale. Adesso cuciamo insieme i bordi della parte superiore e inferiore della camicia, lasciando aperta una porzione della parte superiore per poter inserire il cuscino.

Poi, chiudiamo la parte aperta applicando dei bottoni o una cerniera. La federa per cuscini è pronta per essere utilizzata e aggiungere un tocco originale alla nostra casa.

Da vecchie camicie ad abiti moderni

Dopo i vestitini per neonati e la camicia crop, ecco un’idea per realizzare un simpaticissimo abitino e una maglietta partendo da vecchie camicie. Partiamo realizzando un abitino con maniche a giro e rouche in vita. Per farlo, ricaviamo come prima solo la parte inferiore della camicia. Quindi, tagliamo il tessuto in due parti uguali.

Eliminiamo le cuciture laterali e la parte inferiore di ogni parte, lasciando solo il tessuto centrale. A questo punto, cuciamo insieme i bordi delle parti laterali per formare la gonna. Per le maniche a giro, possiamo tagliare lungo la cucitura della manica, poi tagliare una seconda linea a circa 2,5 cm dalla cucitura.

Non dimentichiamo di rimuovere anche i bottoni sulla manica. Poi, pieghiamo il tessuto appena tagliato sulla cucitura della manica e cuciamo a mano o con la macchina da cucire per creare un risultato professionale e curato.

Ripetiamo lo stesso procedimento sull’altro lato della manica. Dopodiché, possiamo cucire un elastico intorno alla vita per creare una rouche che darà movimento all’abito. A questo punto, l’abitino con maniche a giro e rouche in vita è pronto per essere indossato.

In modo simile, possiamo creare una maglia con scollo a barca a partire da una vecchia camicia. Per farlo, partendo dalla parte inferiore e ricavando il tessuto centrale, possiamo piegarlo in due e tagliare un’ampia apertura per il collo. Poi, cuciamo il bordo del collo per creare il colletto a barca. Rifiniamo anche i bordi delle maniche, e il gioco è fatto.