La Roma vuole Wijnaldum!

Dopo l’ufficialità di Paulo Dybala la Roma vuole cavalcare l’onda dell’entusiasmo ed ha iniziato i contatti con il Paris-Saint Germain per provare a piazzare un grande colpo a centrocampo con Georginio Wijnaldum.



L’olandese, dopo un solo anno al PSG, è stato ufficialmente messo sul mercato dal tecnico Galtier che non ha intenzione di puntare sull’olandese nella prossima stagione.

Il nome di Wijnaldum sta portando ancora più entusiasmo all’interno della tifoseria giallorossa che dalla vittoria di Conference League sta appoggiando con grande entusiasmo tutte le scelte della società.

Tiago Pinto vuole costruire una Roma vincente e competitiva e sta provando a piazzare colpi importanti prima dell’inizio ufficiale della stagione in programma il 14 agosto.

Il centrocampista olandese a Parigi percepisce un ingaggio di 9 milioni di euro, cifra fuori portata per il club capitolino.

Tiago Pinto sta lavorando per ottenere consenso del calciatore e convincere poi i parigini a partecipare al pagamento dell’ingaggio.

La dirigenza giallorossa proverà a convincere il club parigino che potrebbe decidere di partecipare al pagamento dell’ingaggio dell’olandese pur di liberarlo per fare spazio nella rosa.

Wijnaldum sarebbe un colpo da sogno per Mourinho con l’olandese che garantirebbe tanta qualità ed esperienza maturata nel corso della sua lunga carriera.

Wijnaldum si è messo in mostra soprattutto con la maglia del Liverpool con la quale ha dimostrato anche una grande capacità di inserimento che lo porta anche a segnare molte reti.

La Roma ha provato sulla propria pelle le qualità realizzative del giocatore del PSG. La Roma di Eusebio Di Francesco venne eliminata in semifinale di Champions League dal Liverpool proprio grazie ad un gol segnato nel primo tempo dal centrocampista.

Ad oggi la trattativa rimane estremamente complicata ma la scelta dell’allenatore del club francese di mettere fuori rosa Wijnaldum potrebbe facilitare la strada alla Roma che proverà a puntare sulla volontà del calciatore.

L’effetto Mourinho potrà essere fondamentale, la Roma vuole finalmente entrare nell’elite del calcio europeo e dopo Dybala proverà a mettere a segno un altro grande colpo di mercato.

Nelle ultime ore anche il Milan ha messo nel mirino il forte centrocampista olandese, la sensazione è che nei prossimi giorni possa definitivamente sbloccarsi la situazione con il centrocampista che si avvicina all’Italia.

📰 #Gazzetta: Georginio #Wijnaldum has been offered to #ACMilan, but only on loan because the price is unaffordable and with a high salary. pic.twitter.com/aZycWZvtkJ

— Milan Posts 🏆🇮🇹 (@MilanPosts) July 20, 2022