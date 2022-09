La Roma ospita l’HJK, i tre punti sono obbligatori

Dopo la clamorosa ed inaspettata sconfitta sul campo del Ludogorets la Roma di Jose Mourinho ospita il club di Helsinki con l’obiettivo assoluto di fare tre punti e regalare una gioia al pubblico di un Olimpico che, come al solito, sarà tutto esaurito.



L’Olimpico è pronto a spingere i ragazzi di Mourinho verso un’altra grande notte europea, nella scorsa stagione i giallorossi hanno dimostrato di sapere sfruttare sempre al massimo il fattore campo e stasera proveranno ad ottenere la prima vittoria in questa Europa League contro i finlandesi dell‘HJK.

Nella conferenza stampa di viglia Jose Mourinho ha annunciato il pieno recupero di Nicolò Zaniolo che stasera tornerà in campo dal primo minuto per trascinare i giallorossi insieme a Dybala ed Abraham.



La Roma ospita l’HJK, Zaniolo torna titolare!

Niente turnover per Jose Mourinho, la sua Roma dopo la sconfitta con il Ludogorets non può permettersi altri passi falsi e stasera scenderà in campo con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per il cammino europeo.

La vittoria di Empoli ha ridato alla squadra la giusta tranquillità, ora i capitolini sono chiamati a evidenziare i grandi passi fatti in questo avvio di stagione anche in Europa League.



Solito 3-4-2-1 per Jose Mourinho con Rui Patricio tra i pali, Mancini, Ibanez e Vina a comporre il tridente difensivo con capitan Pellegrini e Matic in cabina di regia.

Spinazzola e Kardsorp saranno i due esterni con Dybala e Zaniolo a supporto dell’unica punta Tammy Abraham.

Il portoghese si affida ancora una volta a Paulo Dybala, il numero 21 è sempre partito titolare in questa stagione a testimonianza della grande fiducia che Mourinho ha riposto nelle qualità dell’argentino, man of the match nell’ultima sfida contro l’Empoli.

Nella conferenza stampa di viglia Jose Mourinho ha tolto ogni dubbio circa il rigorista ufficiale della squadra, nonostante l’errore commesso dal dischetto contro i toscani rimarrà Lorenzo Pellegrini il primo tiratore della squadra dagli undici metri.

Tanta attesa per Nicolò Zaniolo, il numero 22 ha pienamente recuperato dal problema alla spalla ed ora è pronto a riprendersi la maglia da titolare e gli applausi dei propri tifosi che continuano a vederlo come talento assoluto del calcio italiano.

Nicolò Zaniolo ha parlato prima della sfida di questa sera smentendo le voci su un suo possibile addio e affermando la volontà di rimanere nella capitale per scrivere pagine importanti nella storia del club giallorosso.