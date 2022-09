Demi Lovato, addio alle scene: “Sono malata, non mi alzo dal letto”

Con un messaggio sui suoi canali social, Demi Lovato ha annunciato al pubblico il suo abbandono alle scene: “Sarà il mio ultimo tour”.

L’annuncio su Instagram, tramite una serie di storie. La malattia rimane sconosciuta, ma le impedirebbe di continuare a salire sul palco. Demi Lovato, annullati tutti i tour: “Sono malata”

Un fulmine a ciel sereno per i fan di Demi Lovato, e della musica in generale. La cantante, intervenuta di recente sui suoi canali social, ha informato il pubblico delle sue condizioni di salute in peggioramento. La donna avrebbe infatti annunciato l’abbandono dalle scene, confermando che questo sarà il suo ultimo tour.

Era successo anche a Justin Bieber nei mesi scorsi, che aveva mandato in ansia milioni di fan in tutto il mondo mostrandosi – sempre su Instagram – con la metà destra del volto paralizzata. Questa volta è stata la cantante originaria del New Mexico a usare il social più famoso per informare delle sue condizioni di salute il grande pubblico.

“Sto così male che non riesco ad alzarmi dal letto”, scrive nelle storie, confermando di non poter più esibirsi dal vivo. “Vi voglio bene, grazie ragazzi”, continua scrivendo nei post successivi. Successivamente le storie sono state cancellate dal suo profilo.

Della malattia però a differenza di Bieber, non c’è stata alcuna specificazione. Durante la sua ultima performance dal vivo, la Lovato a Santiago in Cile aveva chiesto aiuto ai fan per cantare, dicendosi completamente senza voce.

Demi Lovato, sarà il suo ultimo tour mondiale

L'”Holy fvck tour” – tour che prende il nome dal suo ultimo album – non avrà seguito. Annullati tutti i concerti successivi per Demi Lovato – 30 anni lo scorso 20 agosto -, che nel 2018 aveva riempito le prime pagine di tutte le riviste confessando di aver rischiato la vita dopo un’overdose.

Non è chiaro ancora se le prossime date verranno comunque rispettate o se verranno anch’esse cancellate. Probabilmente dipenderà dall’evolversi delle sue condizioni di salute. La tournée del 2022 era appena iniziata. Lo scorso agosto, con prima data a Des Moines nell’Iowa. Mancano ancora diverse date per l’ultimo concerto che era in previsto in Texas, alla Toyota Music Factory il prossimo 6 novembre.

Le sue condizioni di salute, aveva raccontato 4 anni fa, erano infatti gravissime a causa dell’overdose. I fatti risalgono al 2018, quando nel trailer di un documentario sui disturbi psichiatrici la popstar mondiale aveva confessato di aver avuto tre ictus e un infarto, oltre a un danno cerebrale.

Difficoltà che si era portata anche nella vita di tutti i giorni, sostenendo di non riuscire a guidare e a leggere.

Sempre la cantante statunitense, di origini italiane, lo scorso anno tramite un video su Twitter stavolta, aveva chiesto ai fan di essere “non-binaria“. Si era detta orgogliosa, e aveva chiesto di rivolgersi a lei con “voi e loro”.