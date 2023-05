La ricetta centenaria per eliminare macchie e rughe: tra 1 mese non ti riconoscerai

La ricetta centenaria per eliminare macchie e rughe: solo in questo modo potrai avere la pelle come quella di un bambino. Questi gli ingredienti che ti faranno ringiovanire di vent’anni!

Se sei alla ricerca di una ricetta per eliminare macchie e rughe, qui troverai una soluzione al tuo problema. Ecco gli ingredienti che ti servono per avere una pelle perfetta. Tra un mese non ti riconoscerai: sembrerai un’altra persona.

Come curare la pelle in modo naturale

Macchie e rughe che compaiono sul viso sono purtroppo segno del tempo che passa. Se ti sei guardata allo specchio e hai notato che la tua pelle non è più liscia, tonica e luminosa come un tempo, probabilmente la causa è principalmente una: non te ne stai prendendo cura nel modo più opportuno.

Anche se ormai l’età della adolescenza o della giovinezza è passata, puoi ugualmente dimostrare meno dei tuoi anni solo prendendoti di più cura di te stessa. Sai che puoi ricorrere a dei prodotti naturali per eliminare macchie e rughe sulla pelle?

In questo contributo ti indicheremo degli ingredienti che possono farti tornare ad avere la pelle di un bambino. Se segui questa ricetta sicuramente tra un mese non ti riconoscerai più: sembrerai una persona completamente diversa.

La ricetta centenaria per eliminare macchie e rughe

Se sei arrivata a leggere fin qui è perché sei anche tu alla ricerca di una soluzione per eliminare macchie e rughe dalla pelle.

Oggi ti sveleremo la ricetta centenaria che risolverà il tuo problema. Non hai bisogno di prodotti artificiali o chimici che fanno solo male all’epidermide.

La natura ancora una volta viene in nostro soccorso. Ecco che cosa devi procurarti per realizzare questa crema davvero miracolosa. Come prima cosa metti nel carrello della spesa le banane: ci serviranno le bucce per realizzare questa ricetta. Poi acquista anche delle patate: è l’amido di mais che ci ritornerà super utile. Iniziamo immediatamente.

Devi sapere che le patate hanno delle proprietà importanti non soltanto per l’organismo ma anche per la pelle. Per esempio, questi tuberi aiutano a ridurre la secchezza dell’epidermide e a schiarire la pelle.

Ricche di amido e Vitamina C favoriscono la produzione del collagene. Prendi due patate e iniziale a tagliare a tocchetti. Mettile in una pentola all’interno della quale avrai aggiunto anche bucce di banana tagliate a pezzetti e 1 litro di acqua. Fai bollire questa soluzione per 15 minuti mescolando continuamente.

Vitamine e antiossidanti presenti nelle patate e nelle bucce di banana aiutano la pelle ad apparire più luminosa, tonica e rimpolpata. Spegni il fuoco e lascia raffreddare i tuoi ingredienti per 10 minuti, poi versali in un frullatore. Otterrai un composto cremoso.

Filtra la miscela ottenuta con un colino per eliminare i residui più grandi e dividila in due parti uguali. Queste due parti rappresenteranno le basi per realizzare due creme differenti in base al tipo di pelle.

Nella prima crema aggiungiamo 1 cucchiaio di olio di semi di lino. Questo ingrediente è perfetto per le pelli acneiche, arrossate e infiammate. Aggiungi anche il succo di mezzo limone.

Questo agrume è ricco di Vitamina C ed è in grado di aumentare la produzione di collagene che darà tonicità alla pelle. Mescola molto bene con un cucchiaio di legno. Aggiungi 1 cucchiaio di amido di mais. Questo ingrediente funziona quasi come un botulino ma senza fare danni alla pelle.

Versa il composto in un vasetto. Ecco fatto! Questa crema la puoi utilizzare tutte le mattine lasciando che agisca almeno per 20 minuti. Vedrai immediatamente la pelle più luminosa e fronte e zigomi rimpolpati.

Cosa fare invece con la seconda base di crema? Aggiungi un cucchiaio di olio di avocado e un cucchiaio di aloe vera. Mescola bene e riponila in un secondo barattolo.

Olio di avocado e aloe vera sono ingredienti naturali per schiarire eventuali macchie senili presenti sull’epidermide o per sfiammare la pelle irritata. Semplice realizzare queste due creme, vero? Ora che hai imparato la ricetta centenaria per eliminare macchie e rughe non ne farai più a meno.