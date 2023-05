Cambiano le condizioni dell’abbonamento Netflix

Come accade per tante piattaforme anche per Netflix ci sono spesso account condivisi fra più persone.

Il colosso statunitense dello streaming però ha annunciato oggi dei cambiamenti, mettendo dei paletti a coloro che non fanno parte dello stesso nucleo domestico. La novità coinvolge un centinaio di Paesi, fra cui il nostro, che dovranno pagare un extra se l’abbonamento sarà usufruibile anche da chi non vive sotto lo stesso tetto, vediamo con precisione i dettagli dell’annuncio che sta arrivando agli utenti via email.

Cambiano le condizioni degli abbonamenti Netflix

Netflix è il noto colosso statunitense che ormai non ha più bisogno di presentazioni. Si tratta di un servizio di streaming dove è possibile vedere serie tv, film, documentari e altri contenuti, pagando un abbonamento.

Se fino ad oggi questi abbonamenti venivano condivisi fra persone che non fanno parte dello stesso nucleo domestico, oggi non è più così. La società infatti sta comunicando ai propri iscritti in circa 100 Paesi, che chi vorrà continuare a usufruire del servizio dovrà pagare 4,99 euro in più al mese.

In poche parole ogni utente potrà condividere il servizio con i familiari, che potranno vedere i contenuti che preferiscono non solo a casa ma anche in altri posti, collegando i propri dispositivi ma anche altri. L’utente o gli utenti cosiddetti extra invece comporteranno dei costi aggiuntivi.

La stretta sulla pay-tv nella condivisione delle credenziali arriva dopo la sperimentazione dello stesso modello in Canada. Nel mondo sono 100 milioni che ricevono le password gratis da amici e parenti, per una perdita economica importante per il servizio di streaming.

Ci saranno poi nuove funzionalità come Gestisci accessi e dispositivi e Trasferisci profilo. Con le email inviate, si invita anche a procedere, qualora lo si ritenesse opportuno, con il cambio della password di accesso.

Il testo

Per aiutare meglio a capire cosa sta accadendo, Netflix ha spiegato le nuove condizioni nelle email inviate a ogni casella di posta elettronica collegata con un abbonamento.

“l’account è riservato a te e a chi vive con te, puoi guardare netflix dove vuoi, anche in movimento, sui tuoi dispositivi personali, sulla tv di un hotel o in vacanza”.

Per controllare come viene usato l’account è possibile verificare quali dispositivi hanno l’autorizzazione, valutando poi quali rimuovere e eventualmente la modifica delle credenziali di accesso.

La società ha precisato che è possibile anche continuare a condividere il servizio con chi non fa parte del nucleo domestico ma ci sarà un costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese. Si rimanda poi al Centro assistenza per qualsiasi domanda o dubbio. Quest’ultima opzione, ovvero la condivisione dell’abbonamento, può essere attivata solo pagando direttamente alla pay-tv.

Il modello canadese

Come abbiamo detto, c’è stato un lungo lavoro per arrivare a questo cambiamento, che in un primo momento è stato sperimentato in Canada e in Sud America. La condivisione comporta una spesa maggiore in altri Paesi rispetto all’Italia ma si è dimostrata la strada giusta per evitare che 100 milioni di persone usufruiscano di Netflix in modo gratuito grazie agli account di amici e parenti che passano loro le password di accesso.

Il colosso perde moltissimi soldi in questo modo, inoltre sebbene sia un gesto molto carino da parte di chi decide di donare, non è giusto nei confronti di chi paga. Netflix spera che questa decisione non porti a un crollo degli iscritti.

Uno degli amministratori delegati, Greg Peters, ha parlato il mese scorso durante un incontro con gli analisti di mercato, dicendo che la prova fatta negli Usa si era dimostrata vantaggiosa. Infatti, sebbene in un primo momento ci siano state delle cancellazioni, poi coloro che guardavano contenuti gratis, hanno creato i propri account per continuare la visione.

In questo modo la società guadagna terreno in termini di abbonamenti e ricavi. Il colosso conta circa 232 milioni di abbonati, eppure cerca nuovi ricavi aggiungendo addirittura un abbonamento economico con pubblicità, ormai già dal 2022.

Queste misure, compresa la novità odierna, si stanno riflettendo positivamente in borsa, infatti il titolo sta segnando significativi progressi alla Borsa americana.

Vediamo questa modifica come verrà accolta dagli utenti.