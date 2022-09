“La regina ha voluto così”, stravolti tutti i piani a Windsor: proprio lui resta senza titolo

La Regina Elisabetta è mancata da pochi giorni e il mondo è in lutto per lei. Una donna che ha scritto la storia e che adesso lascia tantissime carte sul tavolo: il suo ultimo gesto prima di morire non è di certo passato inosservato.

Se la morte della Sovrana più longeva di tutti i tempi ha scosso gli animi e ha messo fine ad un’era, ci sono anche altre questioni da mettere nero su bianco. Uno dei suoi gesti prima di lasciare questo mondo ha messo l’accento su questioni ancora aperte. Tra queste l’esclusione dal patrimonio proprio del suo prediletto.

Regina Elisabetta, le indiscrezioni sul testamento

Sono stati giorni difficili e nessuno mai si sarebbe mai aspettato la sua morte. Fino all’ultimo si sperava in una buona notizia, perché per tutti la Sovrana inglese non era altro che “immortale”. Lo sarà sicuramente nei cuori di tutto il mondo e anche dei suoi cari, che proprio in questo momento devono far fronte ai vari cambiamenti a Corte e alla lettura del testamento.

Una indiscrezione di questi giorni è stata riportata dall’International Business Time e dallo Star, riguardante proprio il testamento. Le sue ultime volontà sono state modificate anche in vista dei suoi tanti problemi di salute.

Una fortuna la sua, che arriva sino a 365milioni di sterline in denaro per poi aggiungere beni immobili e opere d’arte, oltre all’eredità del marito che si aggira sui 35milioni di sterline. Non è finita qui, c’è quella della Regina madre da 83,4milioni di sterline e 200milioni che si aggiungono derivanti dai vari membri della royal family.

Cosa eredita Kate Middleton?

Sempre secondo le indiscrezioni, i gioielli reali vengono donati a persone che lei reputa importanti. Per questo motivo una parte verrà data a Kate Middleton e alla figlia Charlotte nata nel 2015. Un tesoro di grande valore che comprende bracciali, spille, collane e orecchini di vario genere oltre che i classici diademi di Corte.

Linea di successione al trono, come viene modificata?

La morte dell’amata Elisabetta II ha modificato la linea di successione al trono. Con “God save the King” si è dato il benvenuto a Re Carlo III, come primogenito della Regina.

Camilla è diventata Regina Consorte, come lo era la regina madre. William ha ereditato il titolo di Duca di Cornovaglia ed è il prossimo a diventare Re di Inghilterra, così come la moglie Kate. La coppia ha già provveduto ad aggiornare lo stato e i titoli sui social. Se il padre dovesse decidere, il suo titolo cambierà nuovamente il Principe del Galles e così Kate come Principessa del Galles.

Testamento Regina Elisabetta: lui resta senza titolo di erede

L’ascesa al trono di Carlo ha portato dei cambiamenti anche in casa del Principe Harry. Il primo figlio Archie Mountbatten-Windsor diventa ufficialmente principe dopo la morte della nonna, così come da legge che è stata voluta e firmata da Giorgio V.

La sorella Lilibet Diana diventa di conseguenza principessa.

I rumors hanno però parlato di una esclusione diretta che sarebbe stata voluta dalla Regina prima della morte. Dal testamento sono stati esclusi Harry, Meghan e i due figli considerando tutto quello che è accaduto negli ultimi tempi.

Elisabetta ha sempre protetto e amato Harry e questo gesto è inaspettato, considerando il loro rapporto. Tuttavia, viste le rinunce del fratello di William potrebbe essere in linea con il protocollo inglese.