Acireale, denunciato un falso dentista: non si era mai laureato

E’ stato scoperto dai Nas il falso dentista, ad Acireale. L’uomo operava in uno studio abusivo, dove praticava la professione senza laurea.

Nessuna laurea, in mediana o in odontoiatria. I Nas hanno scoperto lo studio illegale di un uomo, in provincia di Catania ad Acireale, che per anni si era spacciato per dentista. Nello studio abusivo è stato trovato un gran numero di farmaci scaduti: denunciato per esercizio abusivo.

Acireale, scoperto falso dentista che operava senza laurea

Stava esercitando la professione di dentista, senza aver mai seguito un percorso di studi. Nessuna laurea per il falso dentista di Acireale, né in medicina né in odontoiatria, scoperto dai Nas di Catania. I carabinieri hanno scovato lo studio abusivo, e dopo aver appurato che si trattasse di un’attività illegale, l’hanno posto sotto sequestro.

Il presunto odontoiatra aveva adibito una casa a studio dentistico, ovviamente non a norma di legge, che ogni giorni veniva frequentato da un numero spropositato di persone. Un via vai che ha attirato l’attenzione dei militari, visto l’afflusso ingiustificato di persone in casa.

L’ambulatorio, organizzato come se nulla fosse, non aveva alcuna autorizzazione, così come l’uomo che lo aveva sempre gestito.

Acireale, denunciato falso dentista: curava pazienti con farmaci scaduti

L’ispezione del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità ha fatto emergere inoltre la presenza di diverse confezioni di farmaci scaduti. Farmaci di uso odontoiatrico, con cui il falso dentista curava i pazienti durante le visite.

Inoltre, lo studio non solo non aveva nessun tipo di autorizzazione, ma pare che nell’abitazione per permettere l’accesso a una delle stanze, siano stati fatti dei lavori per trasformare un altro appartamento vicino in studio.

Dalle indagini dei carabinieri è emerso che una parete è stata abbattuta per permettere la creazione degli spazi. I Militari, dopo aver eseguito le ispezioni, hanno immediatamente bloccato le attività dell’ambulatorio, fermando le visite e gli interventi ai presenti.

L’accusa, per il falso dentista, è adesso di esercizio abusivo di odontoiatria, e anche detenzione di farmaci scaduti. L’uomo è stato denunciato dalla Procura della Repubblica di Catania.

Secondo quanto riportato dai media locali, lo studio era ben arredato, sempre pieno di persone in attesa, e aveva al suo interno strumentazioni di ultima generazione – nel campo medico. Proprio il gran numero di persone, che ogni giorno si recavano in quella che sembrava essere un’abitazione privata, ha dato il via al blitz delle forze dell’ordine.

In questo momento sull’appartamento sono stati posti i sigilli da parte dei carabinieri di Catania.