Carlo III proclamato Re: “Seguirò l’esempio di mia madre”

Alle 10 di questa mattina a Londra, le 11 in Italia, Carlo III è stato ufficialmente incoronato come nuovo Re d’Inghilterra. La cerimonia si è tenuta al St. James Palace.

Presente alla cerimonia la neo Regina, Camilla, consorte di Carlo, insieme alla premier Liz Truss e diversi ex primi ministri.

L’Accession Council normalmente viene convocato entro 24 ore dalla morte del precedente sovrano e consiste in una proclamazione formale della morte del precedente e dell’ascesa al trono del successore.

La proclamazione di Carlo III

L’attesa cerimonia è iniziata dunque alle 10 di questa mattina, ora locale. Si è tenuta al St. James Palace, il più antico palazzo reale di Londra.

Uno dei momenti più elogiati dalla stampa è stato proprio il primo discorso del nuovo re alla nazione. Moltissimi quotidiani lo hanno definito un discorso sentito ed emozionante, colmo di commozione per la morte della Regina Elisabetta.

Carlo III è molto piaciuto perché definito “maestoso” ed elegante, in grado di soddisfare a pieno le aspettative del suo popolo e non solo.

Il Re è stato proclamato formalmente negli appartamenti del St James, dall’Accession Council. Carlo non ha presenziato in un primo momento, come da tradizione. Si è poi unito a loro per pronunciare una serie di giuramenti.

La cerimonia per la prima volta quest’anno è stata trasmessa in diretta tv.

Oltre alla premier Liz Truss, presenti anche alcuni ex premier, tra cui Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown e Tony Blair.

Dunque, dopo aver salutato la tanto amata regina, l’Accession Council ha ufficialmente proclamato Carlo III nuovo re d’Inghilterra. La proclamazione si è poi conclusa con la fatidica frase “God save the King”.

Al termine della cerimonia poi, il nuovo Re ha tenuto un nuovo discorso in cui ha parlato del suo Paese, a cui ha dedicato la sua vita e dell’importante ruolo che assumerà. Ha poi ricordato con affetto la defunta regina e elogiato Camilla, la futura sovrana.

“Conterò sul sostegno della mia amata moglie”.

Carlo proclamato Re anche in pubblico

La proclamazione è stata svolta anche in pubblico dal balcone del St James. Per rendere maggiormente partecipi i cittadini inglesi. La dichiarazione di proclamazione è stata poi riletta in pubblico da David White.

Subito dopo sono poi esplosi dei colpi di cannone a salve e le bandiere a mezz’asta a causa della morte della regina, sono state innalzate per questo giorno speciale. Verranno poi riposte nuovamente a mezz’asta per i prossimi 10 giorni in segno di lutto nazionale per la morte della regina.

Gun salutes mark the Principal Proclamation of King Charles III https://t.co/A5HazaHebV pic.twitter.com/EI6NZ7KagU — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 10, 2022

La cerimonia in ogni caso verrà ripetuta in molti altri luoghi del regno, tra cui Edimburgo, Belfast e Cardiff.