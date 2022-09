“La regia ha bestemmiato”, GF Vip: scandalo nel cuore della notte | VIDEO

Non è neanche iniziato che il GF Vip già fa parlare di se e dei suoi concorrenti che fanno scandalo. Vediamo cosa è successo.

Sembrerebbe che al Gf Vip sia già volata una bestemmia ma la persona che l’ha pronunciata non può essere squalificata.

Una bestemmia in day time

Come da regolamento del Gf Vip, i concorrenti non possono bestemmiare. Se ciò dovesse accadere, potrebbero essere sbattuti fuori per direttissima. In passato è successo, ad esempio, con Denis Dosio che è durato pochissimo nella casa di Cinecittà.

Stavolta, il Gf Vip non è iniziato nemmeno da una settimana (che cadrà lunedì prossimo), che già sono volate le prime bestemmie. Chi l’ha pronunciata, però, non può essere mandato via.

In pratica i vip, spesso, dormono tanto. Per svegliarli ed evitare di farli poltrire per troppo tempo, ci pensa la regia aprendo i loro microfoni oppure mettendo musica a tutto spiano e accendendo le luci.

Stavolta, però, i vip sarebbero stati svegliati a suon di bestemmie che, un membro della regia avrebbe pronunciando mantenendo il microfono acceso. In pratica, l’operatore avrebbe risposto al suo telefono cellulare imprecando e dicendo che avrebbe richiamato dopo. Successivamente, una voce femminile ha detto:

“Hai il microfono aperto! A bestemmie ci avete svegliato”.

Non è la prima volta che si verifica un un episodio del genere poiché è capitato anche l’anno scorso. Il web ha subito catturato l’episodio.

Qual è la verità?

I telespettatori non aspettavano altro che il ritorno del Gf Vip e i concorrenti, in questi primi giorni, sono sembrati estremamente carichi, come pure il popolo del web che non ha visto l’ora di alimentare il gossip. Basti pensare alle polemiche che hanno riguardato il cachet di Orietta Berti, la nuova opinionista.

In realtà, il video circolato in rete è fasullo. Nello stesso, infatti, si sentono nitidamente le voci di Francesca Cipriani e Valeria Marini. Dunque, si tratta di una registrazione risalente alla scorsa edizione del Gf Vip, nello specifico, nel mese di dicembre 2021.

Del resto, si sa, certi comportamenti non sono ammissibili però è concepibile che anche i membri della regia, dovendo andare in onda 24 ore su 24 tra day time e prima serata, potrebbero avere dei ritmi di lavoro molto serrati.

Staremo a vedere, questa sera, con l’ingresso dei nuovi concorrenti (di cui fa molto discutere l’ingresso di Giovanni Ciacci), se cambieranno delle dinamiche e se ancora un po’ di pepe potrà essere aggiunto ad una trasmissione che ha ormai raggiunto le sedici edizioni.