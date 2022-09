William, la nonna Elisabetta gli ha salvato la vita: quel gesto eroico rimarrà nella storia | VIDEO

By

Nel primo discorso da sovrano, Re Carlo III ha trasferito al figlio William suo erede al trono del Regno Unito il titolo di principe di Galles.

Ai microfoni della BBC, il 10 settembre Carlo si è dichiarato più che sicuro che, con Kate Middleton al suo fianco, William proseguirà degnamente l’opera di dialogo all’interno della nazione offrendo aiuto e sostegno anche agli emarginati. Il figlio di Lady Diana e del Re Carlo III sarà, oltretutto, responsabile del Ducato di Cornovaglia, una tenuta di 60mila ettari.

Il principe William ha commosso tutti con le sue toccanti parole pronunciate in omaggio a sua nonna.

Le toccanti parole del principe William per sua nonna Elisabetta

“Il mondo ha perso una leader, io ho perso una nonna”.

A distanza di poche ore dall’assegnazione del titolo di principe, con tutto il prestigio e la responsabilità che comporta, William ha dedicato alla nonna Elisabetta un pensiero pieno d’amore.

La Regina Elisabetta II è stata una leader straordinaria, che ha dimostrato in decenni un impegno assoluto per il Paese, i Regni e il Commonwealth. Spetterà agli storici ricostruire degnamente il significato del suo grande regno. William sa di aver perso una nonna speciale, The Queen, che tanta saggezza e sostegno ha saputo dare a lui ed a sua moglie, l’attuale principessa Kate.

E’ stato William a chiedere al fratello ribelle Harry di accompagnare lui e la moglie Kate (insieme a Meghan) all’esterno del Castello di Windsor per ammirare i fiori lasciati in omaggio alla sovrana. L’ultima volta che le due coppie si erano riunite risale al 9 marzo 2020 (Commonwealth Day).

William: la nonna Elisabetta gli ha salvato la vita

La regina Elisabetta II non ha salvato solo la monarchia ma anche la vita di William. Lo racconta lui stesso con una voce spezzata dall’emozione e dalla tristezza nel ricordare sua nonna a cui era molto legato.

La elogia dicendo “Lei è stata al mio fianco nei momenti più felici e nei giorni più bui e tristi della mia vita”. Avrà bisogno di tempo per abituarsi alla nuova vita senza di lei.

Sabato, il principe William ha reso omaggio alla nonna con una promessa: quella di onorare e sostenere al meglio suo padre, Re Carlo III. Seppur profondamente addolorato per la sua perdita, ha dichiarato di esserle grato per la saggezza ed il sostegno che ha dato per anni sia a lui sia alla moglie Kate.

Venerdì scorso, William ha dichiarato: