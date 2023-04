La reggia più grande d’Europa è in Italia: eppure quasi nessuno l’avrebbe detto

By

La reggia più grande d’Europa è in Italia: nessuno l’avrebbe mai detto. Ecco dove si trova questo palazzo storico conosciuto in tutto il mondo.

Sai dove si trova la reggia più grande d’Europa? Con grande sorpresa di tutti è proprio qui in Italia. Scopriamo questo luogo meraviglioso e storico, ricco di arte e cultura, conosciuto in ogni parte del mondo.

I palazzi storici più antichi e grandi d’Europa: proprio loro simbolo di potere e benessere

Regge e palazzi storici esistono da millenni e alcuni di essi ancora oggi sono intatti seppur con qualche necessario restauro. In passato simbolo di ricchezza e benessere, hanno ospitato alcune delle famiglie più potenti d’Europa e del mondo.

Avere la possibilità di costruire e di vivere in regge e case lussuose non era da tutti: soltanto chi apparteneva ad un ceto socialmente elevato o con nobili natali poteva godere di tanto agio e lusso.

Gli amanti dell’arte e dell’architettura avranno sicuramente visitato alcuni di questi storici palazzi che sono sparsi in giro per il mondo. Le regge, in particolare, sono quelle che più di tutte le strutture architettoniche del passato attirano l’attenzione.

A questo proposito, tu sai qual è la reggia più grande d’Europa? Essa si trova proprio nella nostra amata Italia ma quasi nessuno lo sa.

La reggia più grande d’Europa è in Italia: ecco dove si trova

La reggia più grande d’Europa si trova in Italia ma purtroppo quasi nessuno lo sa. Con grande sorpresa di tutti, ecco in che luogo è localizzata una delle case reali più belle e antiche del mondo.

La reggia a cui facciamo riferimento è quella di Caserta. Da sempre residenza della famiglia dei Borboni, è ancora oggi un luogo ricco di storia e di cultura. Nel 1997 diventa Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Grande oltre 2 milioni di metri cubi, è la casa reale più grande d’Europa. Carlo di Borbone, Re di Napoli, fu colui che commissionò la struttura di questa reggia che prendeva ispirazione da quella francese di Versailles.

Il bellissimo paesaggio casertano si prestava benissimo per la realizzazione di una reggia così lussuosa che rappresentasse il Regno di Napoli e la sua corte. Ma perché si optò per il territorio di Caserta e non per quello di Napoli?

Secondo la storia, Carlo di Borbone, abile stratega, considerava la città di Napoli facilmente attaccabile soprattutto via mare, ragion per cui decise di costruire la sua casa reale nell’entroterra casertano, più distante dal porto e più sicuro per lui e la sua famiglia.

Illustre anche l’architetto che progettò la reggia ovvero Luigi Vanvitelli, lo stesso che ha contribuito anche ai lavori della Basilica di Loreto. Il Re di Napoli pagò ben 489.343 Ducati per acquistare il terreno su cui oggi sorge la famosa reggia di Caserta.

Per secoli è stata testimonianza di lusso e regalità della famiglia dei Borboni. Ogni anno, tantissimi sono i visitatori provenienti da ogni parte del mondo per visitare questo posto straordinario.

Ti diamo qualche notizia in più sulla struttura di questo maestoso palazzo. Con una superficie di 47.000 metri quadrati e una lunghezza di 247 metri, ha una forma rettangolare.

È dislocato su cinque piani, include anche un sotterraneo che in passato ospitava le cucine dove lavoravano i servi, le cantine e anche delle officine. In totale ci sono 34 scale, 1742 finestre e 1.200 stanze.

La facciata, realizzata con i marmi di Carrara, è caratterizzata da colonne e semicolonne che mostrano un edificio davvero maestoso. Superato l’ingresso, si arriva al cosiddetto “Cannocchiale” ovvero una galleria interna così denominata perché mostra una vista spettacolare ovvero il parco circondato dalle fontane, i giardini curati e la cascata artificiale.

Ci sono poi 3 navate che in passato avevano delle funzioni specifiche: due servivano per il passaggio dei pedoni ed una invece per il passaggio delle carrozze. Attraverso poi un cortiletto si arriva al teatro di corte dove è possibile ammirare le decorazioni realizzate da Luigi Vanvitelli.

Sul lato destro del vestibolo inferiore si trova invece uno scalone formato da 116 gradini realizzati con marmo bianco di Carrara. La scala conduce al vestibolo superiore che consente di accedere alla Cappella Palatina e ad alcuni appartamenti reali.

Sempre al vestibolo superiore troviamo diverse sale come “La sala delle guardie del corpo”, “La sala degli Alabardieri” e “La sala di Marte” dove in passato si radunavano tutti i nobili più importanti.

Sicuramente d’effetto sono gli appartamenti regali da visitare assolutamente. “L’appartamento della regina“, arredato personalmente nel 1780 dalla sovrana Maria Carolina d’Austria è uno di questi.

Esso è composto da quattro camere e da un salottino privato. Degna di nota anche la Biblioteca Palatina voluta sempre da Maria Carolina d’Austria. Insomma, è davvero uno spettacolo straordinario la reggia di Caserta che se non hai mai visto, non puoi lasciarti sfuggire.