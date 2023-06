La reazione dei naufraghi dell’Isola dei famosi alla morte di Berlusconi

Oggi si terranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano, e l’altro ieri Alvin, inviato dell’Isola dei famosi, ha voluto avvisarne i naufraghi. Le reazioni sono state di stupore e dolore per la morte del patron di Mediaset, e molti concorrenti si sono lasciati andare a un ricordo sul leader di Forza Italia e inventore della tv commerciale nel nostro Paese. Tra quelli più affranti, la modella Helena Prestes, che proprio alcune settimane fa aveva chiesto sue notizie alla padrona di casa Ilary Blasi durante una puntata del programma.

Come era facilmente intuibile, la sospensione del reality ha lasciato piuttosto di sasso i naufraghi, che si sono chiesti il perché di tale decisione. A spiegarlo loro ci ha pensato Alvin, lo storico inviato del programma, che è sbarcato in spiaggia e li ha informati della scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta proprio lunedì 12 giugno, giorno di messa in onda dello show. Tutti i concorrenti sono apparsi comprensibilmente frastornati, e c’è chi, come la modella brasiliana Helena Prestes, si è allontanata dal gruppo per poter piangere in solitudine. Proprio la ragazza, tra le più discusse di questa edizione, alcune settimane fa aveva chiesto nel corso di una puntata informazioni in merito alle condizioni di salute del politico, da tempo ricoverato al San Raffaele a seguito di una forma di leucemia. La semifinale dell’Isola, si è saputo proprio in queste ore, sarà recuperata il prossimo venerdì 16 giugno.

“Purtroppo sono venuto a portarvi una notizia; non è una bella notizia, nel senso che nella giornata di quest’oggi il Presidente Silvio Berlusconi è mancato. L’Isola dei Famosi era un programma a cui era molto affezionato, lo seguiva, anche questa edizione. Che sia una buona isola nel suo ricordo” ha riferito ai concorrenti il conduttore.

Tra i più increduli, Pamela Camassa, ex finalista di Miss Italia e compagna del conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia: “I grandi, veramente, se ne stanno andando tutti. Che possa piacere o non possa piacere, ma lui ha fatto la televisione, un sacco di cose. Era ironico, non so. Mi piaceva un sacco come figura. Tutto mi sarei aspettata tranne questa cosa qua. Purtroppo non l’ho mai conosciuto, ma mi sarebbe piaciuto un sacco conoscerlo” ha detto la naufraga.

Anche Helena Prestes, che poche settimane fa si era informata nel corso di una diretta sulle sue condizioni di salute è apparsa scossa, al punto da allontanarsi dai compagni per poterlo piangere in solitudine. “Io volevo conoscerlo. Non ci posso credere. Che brutta notizia. Brutto dai, tutta Italia sarà triste, dai” ha esclamato la modella brasiliana, seguita a ruota anche da Alessandra Drusian dei Jallisse, apparsa quasi stupita per loa sua morte, avvenuta a 86 anni a seguito di una forma di leucemia che lo aveva indebolito parecchio: “Con una tempra come la sua mai avrei immaginato. E’ uno che comunque ha sempre combattuto”.

Questo venerdì, la semifinale dell’Isola, sospesa a causa del lutto, verrà recuperata, mentre la finale del programma rimane confermata al prossimo lunedì, 19 giugno, come previsto dalla programmazione iniziale della rete.