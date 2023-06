DIRETTA funerali Berlusconi, il feretro dell’ex premier è arrivato in Piazza Duomo

Il feretro del leader di Forza Italia è arrivato pochi istanti fa sul sagrato del Duomo di Milano, accolto dagli applausi della folla presente, tra cui anche molti tifosi del Milan.

Il feretro di Silvio Berlusconi è arrivato al Duomo di Milano, ed è ora all’interno della cattedrale. In prima fila, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato, e Fedele Confalonieri oltre alla famiglia tutta dell’ex premier, inclusa Marta Fascina. A dimostrare le sue condoglianze anche il sindaco di Milano con fascia tricolore Beppe Sala. Presente alla funzione religiosa pure Maria De Filippi che ha abbracciato Pier Silvio Berlusconi prima che si accomodasse nella prima fila. In Duomo anche Gerry Scotti e altri volti noti Mediaset, visibilmente commossi. I figli e la compagna del politico brianzolo hanno inoltre accompagnato la bara rimanendo dietro e ora si sta assistendo alla benedizione con rito Ambrosiano, mentre il coro della cappella canta il Rito dei Defunti.

Funerali di Silvio Berlusconi, la diretta dal Duomo di Milano

La bara di Berlusconi si trova davanti all’altare, controllata da quattro Carabinieri in alta uniforme. Sono ora in corso le letture del Vecchio e Nuovo Testamento, in onore dell’uomo politico, partite con il Requiem. Una cerimonia presieduta dall’Arcivescovo di Milano Mario Delpini. Una chiesa gremita fuori e dentro, con molte persone che hanno applaudito l’arrivo al Duomo di Mattarella e Meloni.

Marta Fascina, avvolta in un completo nero, i capelli raccolti stretti sulla nuca e un filo di trucco sul volto, appare affranta. Provati, anche i figli Pier Silvio e Marina, entrambi sull’orlo delle lacrime.

“Vivere e amare la vita. Vivere e desiderare una vita piena. Vivere e desiderare che la vita sia buona, bella per sé e per le persone care. Vivere e intendere la vita come una occasione per mettere a frutto i talenti ricevuti” ha detto Delpini nel corso della sua omelia.

“Amare e desiderare di essere amato. Amare e cercare l’amore, come una promessa di vita, come una storia complicata, come una fedeltà compromessa. Desiderare di essere amato e temere che l’amore possa essere solo una concessione, una accondiscendenza, una passione tempestosa e precaria” continua il discorso l’Arcivescovo di Milano.

“Essere contento e amare le feste. Godere il bello della vita. Essere contento senza troppi pensieri e senza troppe inquietudini. Essere contento degli amici di una vita. Essere contento delle imprese che danno soddisfazione. Essere contento e desiderare che siano contenti anche gli altri. Essere contento di sé e stupirsi che gli altri non siano contenti. Essere contento delle cose buone, dei momenti belli, degli applausi della gente, degli elogi dei sostenitori. Godere della compagnia” dice quindi il religioso.

“Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico, un uomo d’affari, un personaggio alla ribalta della notorietà, ma in questo momento di congedo e di saluto, cosa possiamo dire di lui? È stato un uomo” ha concluso Delpini “Ora incontra Dio”.

Mentre suonano le note della litania dei Santi, fuori dal Duomo sono migliaia le persone che stanno seguendo i funerali di Berlusconi grazie ai maxischermi presenti all’esterno della cattedrale.

In aggiornamento