Se cani e gatti fanno i bisogni davanti casa tua prepara questo repellente naturale

Un repellente naturale da usare subito se gli amici a quattro zampe fanno i loro bisogni proprio davanti a casa.

I cani e i gatti fanno il loro bisogni all’esterno, seguendo un loro istinto personale. Per questo motivo è bene adottare un repellente naturale che non danneggi gli amici animali, ma che spinga loro verso un altro posto. Soprattutto se scambiano il cancello o la porta di casa per il loro WC personale, meglio indirizzarli da un’altra parte. È compito del conduttore umano insegnare dove poter fare i bisogni, ma ci sono degli istinti che non possono essere contrastati ma comunque anticipati. Gli ingredienti sono naturali e il repellente è facilissimo da fare.

Repellente naturale per cani e gatti: addio bisogni sulla porta

I cani e gatti devono essere sempre educati nel fare i bisogni nei luoghi indicati e adatti. Purtroppo, come anticipato, ci sono alcuni istinti che è difficile contrastare. Inoltre, tendono a marcare il territorio e a coprire l’odore dei loro simili. Dovesse capitare che un cane o un gatto continui a fare i suoi bisogni vicino all’uscio o cancello, c’è un repellente naturale di sicuro interesse.

Si tratta della polvere di aglio. Si sparge a terra e la quantità non deve essere minima. Questo odore per loro sarà così intenso e fastidioso che non avranno di certo interesse a fare la pipì in quel posto. Inoltre è naturale, quindi nessuno correrà il rischio di farsi male.

Altri metodi naturali e consigli

I veterinari esperti consigliano di non usare alcun repellente chimico o comunque ogni altro metodo che possa essere per loro pericoloso. Meglio optare per tutto ciò che è naturale e che allontani loro senza alcun disagio.

Per abituare il proprio cane o gatto a fare i bisogni in un determinato luogo, oltre all’educazione mirata, ci sono anche le coperte o vecchi indumenti con l’odore del suo amico umano. Gli animali tendono sempre a stare dove possono sentire l’odore del conduttore, come segno di amicizia e anche di appartenenza.

I pavimenti e gli ambienti esterni devono essere sempre disinfettati e risciacquati bene. Non solo, una soluzione che porta gli amici animali a non prendere in riferimento certe zone è l’aceto bianco soluzione al 10%. Anche in questo caso si tratta di un prodotto con odore non proprio amato da loro, con l’acido che neutralizza completamente la pipì e il suo richiamo.

Un consiglio è anche di non lasciare mai i sottovasi pieni di acqua all’esterno, perché l’odore attira soprattutto i gatti. Un effetto domino che porta alla riproduzione delle zanzare. Inoltre, se mai un amico animale dovesse berla potrebbe essere infetta o dannosa. Altri repellenti da prendere in considerazione sono la menta, la lavanda ma anche il pepe e la paprika.