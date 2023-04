La prima conferenza stampa dal Nazareno di Elly Schlein

Elly Schlein, segretaria del Pd neoeletta, ha tenuto oggi la prima conferenza stampa proprio dalla sede principale del partito, dal Nazareno.

Tanti gli argomenti trattati dal lavoro, al Pnrr, alla maternità surrogata, ha poi risposto alle domande che gli sono state poste e ha voluto annunciare i quasi 20mila nuovi iscritti al partito.

Elly Schlein e la sua prima conferenza stampa dal Nazareno

Elly Schlein, la nuova segretaria del PD, ha tenuto oggi la prima conferenza stampa, prima di iniziare ha voluto annunciare che il 25 aprile prenderà parte alla manifestazione che si terrà a Milano. “È una celebrazione importante e sentita”.

La conferenza stampa si è tenuta al Nazareno la sede del partito democratico. Dopo questo annuncio ha iniziato subito a parlare del Pnrr, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

La Schlein si è mostrata molto preoccupata per l’attuazione del Piano e ha espresso il suo parere personale sul Governo Meloni con queste parole: “Siamo di fronte ai campioni mondiali di scaricabarile. Ma non regge, puntare ora il dito sui governi precedenti e fare dell’Ue un capro espiatorio.”

Ha poi aggiunto che continueranno ad insistere per conoscere le intenzioni del governo e che il Pd è in attesa di ascoltare il Ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto in aula.

Secondo la Schlein il Pnrr è uno strumento fondamentale per determinare la credibilità del nostro Paese ma anche per determinare la compattezza dell’Unione Europea, per questo si aspetta che il governo chiarisca quali sono i tempi di attuazione e quali cambiamenti intende apportare al Piano.

Si è inoltre detta disponibile a sedersi al tavolo per dare il proprio contributo, insieme a tutto il suo partito. È importante però che si lavori in fretta per non rischiare di imbattersi in ritardi che comprometterebbero l’arrivo delle risorse che sono fondamentali per l’Italia.

Il Pd intende vigilare sulle percentuali che verranno stanziate alla transizione ecologico e alla coesione territoriale, in particolare presterà molta attenzione agli investimenti che si vogliono dare al Sud.

Secondo lei il 40% del Pnrr è da destinarsi al Sud e su tutta la parte che riguarda il lavoro delle donne e la loro occupazione.

Dopo aver avanzato le sue preoccupazioni sul Pnrr, la Schlein è passata a parlare del tema migranti. Il Pd rimane fermo sulle sue posizione e intende continuare a battersi per impedire l’abolizione della protezione speciale.

La protezione speciale, da quanto dichiarato dalla segretaria del Pd, è presente in ben 18 Paesi tra cui anche l’Italia. Il Pd intende continuare a spingere verso un’accoglienza diffusa.

Secondo lei l’Italia si sta muovendo in modo sbagliato anche in Europa, ecco le sue parole: “Anche in sede europea la destra pone le domande in modo sbagliato e contraddittorio. Mentre si discuto pacchetti al Pe, pare che i gruppi dei conservatori e quelli di Salvini stiano mettendo in discussione quei pur timidissimi sostegni all’Italia”.

Sul decreto Cutro ha poi voluto dire: “che faccio anche fatica a chiamare così per rispetto alle vittime, cerca di portare l’Ungheria in Italia, il modello ungherese, realizzato smantellando l’accoglienza diffusa degli enti locali”.

La segretaria del Pd ha risposto a chi chiedeva se il partito avesse l’intenzione di spaccare la maggioranza affermando che non è necessario dal momento che la destra lo fa da sola.

A suo parere infatti ogni volta che ci sono dei disaccordi o tensioni si scatena il caos nella maggioranza, e si può evincere dalle posizioni sempre più estreme e ideologiche che assumono.

Questo però non è un bene per l’Italia e risulta anche essere “ disumano, calpestare i diritti delle persone”.

Durante la conferenza stampa la Schlein ha deciso di rompere il silenzio sulle accuse del termovalorizzatore di Roma. La segretaria ha riferito che era una decisione già presa dall’amministrazione romana prima che si insediasse la segreteria.

Non è oggetto del programma attuale del Pd, l’unico interesse attuale è quello di accompagnare l’amministrazione su altre tematiche come il progetto di economia circolare, diminuire i rifiuti, aumentare la raccolta differenziata.

Ha poi ipotizzato che probabilmente voteranno contro agli ordini del giorno sul termovalorizzatore ma ciò non vuol dire che intendono chiudere il dialogo con l’opposizione, anzi ha tutta l’intenzione di proseguirlo su una materia molto più vasta quella del clima.

Alle domande su quale fosse il rapporto attuale tra Pd e Movimento 5 Stelle ha commentato che attualmente c’è un importante spirito di collaborazione e la volontà da entrambe le parti di trovarsi sulle questioni fondamentali.

Ha però ribadito che lei è stata nominata segretaria del Pd solamente da un mese e quindi non può rispondere a tutto ciò che è stato fatto in passato.

Sul tema lavoro ha affermato che non ha idea di cosa il governo possa fare con il decreto lavoro, “si profila uno spezzatino del reddito di cittadinanza”. Il Pd si è sempre mosso contro questo modo di agire che sembra essere una guerra contro i poveri.

Il reddito di cittadinanza è stata, secondo la Schlein, una manovra importante che ha impedito il raggiungimento della povertà per circa 1 milione di persone, e quindi non si può pensare di fare a meno di questo strumento.

Ha poi aggiunto che il governo non parla mai dell’attuale situazione di precarietà. Per lei nella manovra 2024 saranno necessari almeno 10 miliardi per il taglio del cuneo, ed è necessario stanziare più fondi per la sanità.

Per Opzione donna non si hanno ancora notizie certe, come non ne è a conoscenza il Pd non ne sono a conoscenza neanche le decine di migliaia di donne che si trovano davanti al rischio di non poter uscire dal mondo del lavoro.

Sul tema della sanità oltre a stanziare più fondi è necessario difendere la sanità pubblica. I tagli previsti portano alla riduzione delle prestazioni, quindi è necessario un intervento importante da parte del governo.

Per la segretaria c’è il rischio di regressione. Ha poi dichiarato di aver sentito il Ministro Fitto dire che non è possibile attualmente realizzare le case della comunità, ma secondo la Schlein sono fondamentali per avvicinare le risposte ai bisogni di cura.

Soprattutto nelle zone più periferiche e montuose, permettendo così anche di eliminare la problematica dello spopolamento. Su questo tema il Pd trova appoggio anche dagli altri oppositori ma anche da parte dei sindacati, dalle professioni mediche e sanitarie.

Ha poi voluto affrontare il tema della maternità surrogata e ha dichiarato che il Pd è pronto e aperto a discutere e confrontarsi sulla tematica.

Le ultime dichiarazione in conferenza stampa

La conferenza stampa si è poi conclusa con l’annuncio che ci sono stati quasi nuovi 20mila iscritti, e che si è deciso di destinare 1 milione di euro del tesseramento ai Circoli in questo modo sarà possibile mantenere la presenza su tutto il territorio.

A chi ha voluto domandare della storia dell’orsa JJ4, che nei giorni scorsi ha ucciso un giovane runner nel Trentino Alto Adige e che attualmente è stata catturata e si parla di ucciderla, la Schlein ha risposto che sono le autorità competenti e predisposte a decidere sul da farsi ma da parte sua c’è un reale interesse a capire il perché della sentenza che è stata emessa dal Tar.