Ciro Immobile torna sui social dopo l’incidente con il tram: “Dio ha protetto le mie bimbe”

Torna sui social, Ciro Immobile, dopo la grande paura dei giorni scorsi. Il calciatore della Lazio era rimasto vittima di uno scontro con un tram mentre si trovava in auto con due sue figlie. Poche ore fa lo sportivo ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram personale, ringraziando i fan e chi gli è stato vicino in un momento tanto difficile.

Poche ore fa Ciro Immobile ha pubblicato una foto di famiglia sul suo profilo social, per ringraziare quanti gli si sono stretti attorno dopo l’incidente dello scorso 16 aprile. L’attaccante della Lazio si era scontrato con un tram, mentre si trovava in auto con due delle sue figlie. “Dio ha protetto le mie bimbe” ha scritto su Instagram, ora finalmente sorridente dopo aver scampato il pericolo.

Ciro Immobile: l’attaccante pubblica la prima foto su Instagram dopo l’incidente del 16 aprile

“Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e soprattutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene” si legge nel commento di fianco alla foto che lo vede sorridente seduto sul letto della cameretta di una delle figlie assieme alla sua famiglia.

Il riferimento è ai dottori del reparto di medicina d’urgenza del dottor Francesco Franceschi del Policlinico Gemelli di Roma, che per primi lo hanno curato dopo avergli riscontrato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e una frattura alla costola destra.

“Possiamo dire che il peggio è passato vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe , me e tutte le persone coinvolte” ha poi continuato Ciro, riferendosi probabilmente alle polemiche scatenatesi sui semafori della zona, e sul fatto se fossero rossi o verdi.

Lo scatto lo mostra sorridente, seppure con una mano, quella destra, fasciata, mentre una delle sue bambine ha un vistoso collare al collo. Nell’incidente, infatti, anche le figlie hanno subito delle contusioni.

Ciro Immobile: la dinamica dell’incidente del 16 aprile e le polemiche che ha suscitato

L’incidente che ha visto coinvolto Ciro Immobile è accaduto alle 8 di mattina del 16 aprile, in piazza delle 5 Giornate nel quartiere di Roma Prati. La macchina guidata dal calciatore si è scontrata con un tram della linea 19, mentre attraversava ponte Matteotti.

L’impatto ha fatto uscire fuori dalle rotaie il mezzo pubblico, mentre l’automobile di Immobile ha avuto gravi danni alla parte davanti. Oltre all’attaccante, sono rimaste coinvolte altre sette persone, tra cui l’autista del tram, portato al Santo Spirito, altre all’ospedale Gemelli e le due bimbe trasferite al Bambin Gesù per accertamenti.

Raggiunto in diretta subito dopo i fatti dall’agenzia AGTW, Immobile ha dichiarato come il tram sia passato con il rosso. Versione smentita dal macchinista del mezzo, che ha detto fin da subito come il semaforo fosse verde e anzi, la vettura del bomber viaggiasse a velocità piuttosto sostenuta.

In merito, si è pronunciata anche Roma Servizi per la Mobilità, che ha rilasciato un comunicato nella giornata di ieri: “Smentiamo nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento del semaforo all’incrocio teatro dell’incidente tra un tram e il veicolo del calciatore Ciro Immobile. Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l’impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale”.