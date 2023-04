Quiz d’intelligenza, sai dirmi qual è il bicchiere più pieno? Azzecca la risposta

È un quiz d’intelligenza non facile ma nemmeno difficile. Concentrandosi per bene, qual è il bicchiere pieno? Attenzione alla risposta.

Quando arriva un nuovo quiz d’intelligenza tutti provano a farlo e risolverlo in solitudine. Solo dopo lo propongono agli amici e persone care, per vedere quale potrebbe essere il risultato finale. Questo è un ottimo modo per tenere la mente sveglia e allenata, divertendosi mentre ci si mette alla prova.

Grazie alla tecnologia, sono diventati ancora più famosi e diffusi soprattutto sui social e sul web in generale. Nonostante il lato divertente, la loro utilità non è da sottovalutare: mettono la mente in condizione di attivarsi per risolvere un problema, sino a quando non si riesce a trovare la soluzione. In questo caso specifico, qual è il bicchiere con più acqua?

In quale bicchiere c’è più acqua?

I quiz d’intelligenza sono adatti a tutti quanti e non c’è bisogno di titoli di studio per risolverli. Sono dei passatempi divertenti, come le parole crociate per esempio, che aiutano a tenere la mente allenata e sempre pronta a rispondere. Il test in questione chiede quale tra i bicchieri contiene una maggior quantità di acqua.

Non serve solamente una capacità di osservazione elevata, ma anche un ragionamento logico essendo i bicchieri di acqua accompagnati da oggetti di vario tipo. Solo undici secondi di tempo per osservare i bicchieri, valutare l’acqua versata al loro interno e quanto gli oggetti possano incidere sulla soluzione.

Quiz d’intelligenza: la soluzione

Questa immagine ha quattro bicchieri tutti colmi di acqua. In ognuno viene sommerso un oggetto differente: cucchiaio – forbici – temperino e graffetta. Secondo un ragionamento logico, quale di questi ha un contenuto d’acqua maggiore? Il tutto senza estrarre gli oggetti, anche se ci si può aiutare ricreando la stessa situazione in casa.

L’immagine parla chiaro, il livello dell’acqua è il medesimo così come la grandezza dei bicchieri. Eppure ci sono quattro oggetti differenti di uso comune. In soli 11 secondi sembra impossibile risolvere l’enigma? Nessun problema, solo chi ha un certo spirito di osservazione e una mente matematica riesce a stare nei tempi richiesti.

Per chi ancora non avesse capito, questi quiz d’intelligenza sono proposti al fine di mettere tutti in difficoltà. Come anticipato, una mente allenata e matematica potrà risolvere il tutto in pochissimi secondi, tutti gli altri dovranno sforzarsi di comprendere dove sia l’inghippo.

Osservando nuovamente, si nota la stessa quantità d’acqua in bicchieri tutti uguali. Ma allora come è possibile? Bisogna valutare gli oggetti immersi. Per chi si fosse arreso la soluzione è la seguente:

Il bicchiere che ha un contenuto di acqua maggiore è quello con la graffetta. Il motivo è semplice, infatti questo è l’oggetto con un volume minore e non maggiore. Occupa meno spazio all’interno, per questo c’è più acqua.