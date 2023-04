Giulia Cavaglià nell’occhio del ciclone per il caso Vueling, interviene Selvaggia Lucarelli

L’influencer Giulia Cavaglià è al centro di un vero putiferio in queste ore, a causa di un volo Vueling perso dalla ragazza. A intervenire è ora la giornalista Selvaggia Lucarelli, che non le ha mandate a dire, pubblicando un commento di fuoco sulla vicenda. Nel frattempo, anche sui social infuria la polemica e Giulia ha per ora deciso di rendere privato il suo profilo Instagram.

Ore piuttosto complicate, queste, per Giulia Cavaglià, influencer e volto noti di Uomini e Donne, resasi protagonista ieri di un inconveniente all’aeroporto. Motivo di tanta polemica, un volo della compagnia Vueling perso dalla torinese, che avrebbe scatenato la sua rabbia e il suo sdegno. Ora, ultima in ordine di tempo, anche Selvaggia Lucarelli, giornalista de Il Fatto Quotidiano, dice la sua, non risparmiando critiche alla ragazza.

Giulia Cavaglià, l’influencer rimane a terra e scatena la sua rabbia. A intervenire è anche la giornalista Selvaggia Lucarelli

Ier i ha fatto scalpore ed è diventato ben presto virale un video pubblicato da Giulia Cavaglià, influencer ed ex tronista di Uomini e Donne. La 28enne ha raccontato sui social cosa le è accaduto, lamentando di essere rimasta a terra all’aeroporto di Barcellona per 3 minuti di ritardo al gate della compagnia aerea e in una serie di filmati ha spiegato con le lacrime agli occhi il motivo di tanta frustrazione.

“Praticamente è successo che siamo qua con il volo della Vueling, siamo arrivati qua al gate con quattro minuti di ritardo. E non ci fanno passare! Cioè, non ci fanno passare per tre minuti di ritardo al gate, tre! Le persone sono ancora lì che stanno imbarcando. Io ora faccio una petizione contro la Vueling, non ho parole! Non ho parole!” la si sente esclamare nella Storia pubblicata su Instagram.

Ma la “furia” di Giulia non si è fermata qui, e si è estesa alla hostess rea di non averla fatta imbarcare e che non ha voluto darle le sue generalità: “Vi dico solo che non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome per fare una lettera di richiamo a Vueling. Non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome la hostess! Questo dimostra la qualità del servizio Vueling e la qualità delle operatrici Vueling. Complimenti, veramente. Ottimo lavoro”.

Stando alla ragazza, mentre registrava il video social, ci sarebbero state ancora persone in attesa di imbarcarsi, e quindi avrebbero potuto far passare anche lei. Inoltre, questo episodio le avrebbe provocato una crisi d’ansia e di panico. A dire la sua, oggi, ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, che si è così unita alle tante persone sui social, in particolare Twitter, che hanno criticato con fermezza l’influencer.

“Oggi è UELLING GATE – scrive sui social la giornalista, facendo il verso alla pronuncia della torinese – L’influencer minaccia la compagnia di fare una petizione (pensa di essere Jep Gambardella e di avere il potere di far fallire una compagnia aerea) perché ha perso un volo per 3 minuti di ritardo”.

“La ragazza dovrebbe imparare che negli aeroporti esistono regole e slot e se arrivi in ritardo non devi prendertela con la dipendente chiedendo le sue generalità manco fossi la polizia di stato” si legge poi.

“Impara che gli aerei non ti aspettano manco se hai 1 milione di follower. Se a ciò aggiungiamo le lacrime vere quanto quelle della Madonna di Trevignano e le accuse di istigazione agli attacchi di panico, mamma che pena. Saluti da UELLING. P.s. Con gli attacchi di panico non ti fai video selfie con il filtro bellezza” ha quindi concluso Selvaggia Lucarelli, sottolineando l’uso dei filtri da parte della ragazza in un momento decisamente infelice.

Per ora non è giunta nessuna replica né da parte della diretta interessata che dalla compagnia aerea. Giulia Cavaglià è balzata agli onori della cronaca per essere stata in passato una tronista di Uomini e Donne, popolare dating di Maria De Filippi, e più di recente non solo per essere un’influencer da più di 500.000 follower, ma anche una grande amica di Antonella Fiordelisi, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Gf Vip.