Collutorio senza alcol, come prepararlo a casa: più semplice di quel che pensi

L’igiene orale è importante così come l’uso del collutorio alla fine. Se non si vuole più usare quello acquistato al supermercato, basterà preparare il collutorio senza alcol fai da te con ingredienti naturali .

Ci teniamo sul serio alla nostra igiene orale? Sicuramente sì, anche se la fretta e poca attenzione portano a commettere errori e dimenticarsi dei passaggi. Dopo lo spazzolino e scovolino, il collutorio è indicato nella fase finale per completare la disinfezione e la pulizia. Non tutti gradiscono i prodotti industriali, per questo motivo vi sveliamo la ricetta per prepararlo direttamente in casa senza alcol.

Benefici del collutorio

L’igiene orale oggi più che mai è fondamentale, proprio perché lo stile di vita è cambiato così come il tipo di alimentazione. I cibi sono zuccherini e ricchi di sale, due ingredienti che intaccano la salute del dente provocando patologie di vario tipo. I denti e le gengive sono messe a dura prova, in considerazione del fatto che non si ha più tempo da dedicare alla pulizia dei denti durante il giorno.

Non solo denti perché l’igiene riguarda il cavo orale e la lingua, pensando al collutorio come la fase finale dopo alcuni passaggi molto attenti. Queste pratiche non sono da considerare moderne, perché le popolazioni antiche hanno sempre svolto una corretta pulizia de denti sviluppando strumenti e modalità di ogni tipo.

Anche l’idea del collutorio non è recente, anche se i Romani tendevano ad usare l’urina umana per sbiancare i denti. Metodi antichi a parte, il collutorio è un prodotto importante che si può anche preparare direttamente a casa, con ingredienti naturali.

Si ricorda che questo prodotto deve essere utilizzato ogni giorno, dopo lo spazzolino da denti e dopo il passaggio dello scovolino.

Collutorio senza alcol fai da te: la ricetta facile e veloce

Oggi sul mercato ci sono tipologie di collutorio di varia natura, tra gusti e consistenze differenti e ingredienti specifici per le proprie necessità. Ovviamente, non deve mai essere ingerito ma sputato dopo averlo passato su tutto il cavo orale.

Se quelli che si vendono al supermercato non piacciono e la presenza di alcol infastidisce, è possibile crearne uno efficace con soli ingredienti naturali in casa.

Gli ingredienti sono:

40 grammi di foglie di basilico fresche oppure 80 grammi di secche

Mezzo litro di acqua

Mezzo cucchiaio di bicarbonato

Sale un pizzico.

Lavare il basilico se usato fresco e poi buttarlo dentro l’acqua portandolo ad ebollizione. Dopo 15 minuti aggiungere bicarbonato e sale, mescolando e filtrando prima ancora che venga utilizzato.

Il basilico può essere sostituito dalla salvia, facendo attenzione di riporre il collutorio fai da te dentro un barattolino ermetico per la conservazione ottimale.Gli ingredienti possono essere messi insieme e creare un collutorio fai da te personalizzato.

Successivamete, si potrà usare ad ogni fine lavaggio dei denti igienizzando il palato e il cavo orale.