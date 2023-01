La missione in Libia di Giorgia Meloni, si parla di energia e migranti

Il Presidente del Consiglio è arrivata a Tripoli, in Libia, per una missione del governo italiano con una serie di incontri istituzionali. Sul tavolo, tema energia e migranti.

Dopo essere stata in Algeria, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in Libia, nella capitale Tripoli, per una serie di vertici istituzionali.

Arrivata insieme ai ministri Antonio Tajani e Matteo Piantedosi, il Preisdente del Consiglio avrà modo di affrontare diversi vertici sulla questione energia e su un tema a lei molto caro, ovvero quello dei migranti.

Giorgia Meloni atterrata a Tripoli

Alle 11:00 di questa mattina, sabato 28 gennaio, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ufficialmente arrivata a Tripoli, per una missione molto importante.

Insieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, Giorgia Meloni ha un’agenda piena di impegni istituzionali.

Sul tavolo di questi vertici con il presidente del Consiglio presidenziale dello Stato di Libia, Mohammed Yunis Ahmed Al-Menfi, e con il Primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdel Hamid al-Dabaiba, argomenti come l’energia e i migranti.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il portavoce dell’esecutivo libico ha annunciato che si sarà un incontro “con il settore economico e l’oil&gas di entrambe le parti e la firma di due accordi”, ma come da programma sono diversi gli incontri che il Presidente dovrà affrontare.

Nel primo incontro con il primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Giorgia Meloni ha detto:

L’Italia può e vuole giocare un ruolo importante anche nella capacità di aiutare i Paesi africani a crescere e a diventare più ricchi: una cooperazione che non vuole essere predatoria, che vuole lasciare qualcosa nelle nazioni.

Giorgia Meloni è stata accolta a Tripoli, come mostra un video diffuso da una tv libica, con gli onori militari ed è stata poi accompagnata da Dbeibah in un edificio istituzionale.

Lo scopo della missione in Libia

La nuova missione in Nord Africa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo i vertici in Algeria, ha uno scopo ben preciso.

Si parla, infatti di far avanzare il progetto di trasformare il nostro Paese in un hub energetico europeo.

Inoltre, è un nuovo passo per il famoso “Piano Mattei” per l’Africa, un progetto intento a rafforzare lo sviluppo dei Paesi da cui partono i migranti che arrivano sulle coste d’Europa.

In occasione della visita di Giorgia Meloni in Libia, che si concluderà in serata, inoltre verrà annunciato un enorme investimento nel comparto gas da Eni e dalla Compagnia petrolifera nazionale libica “Noc”.

Questa è un’operazione enorme, davvero senza precedenti, almeno negli ultimi 25 anni: parliamo di otto miliardi di dollari, come aveva anticipato giorni fa il presidente della Noc, Farhat Bengdara.

Secondo le sue parole, la Libia non vedeva un investimento così grande da tantissimi anni, un accordo che riguarda due giacimenti sulla costa occidentale del Paese.