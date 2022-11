Noemi Bocchi, l’ultima provocazione a Ilary: c’entrerebbero i figli di Totti

La storia infinita tra Ilary e Totti ci riserva sempre un sacco di colpi di scena: l’ultimo riguarda il figlio di Totti e un regalo per lui.

Come la maggior parte di noi saprà, Iary e Totti ormai non stanno più insieme. Totti ha inoltre una nuova compagna con cui ormai si fa vedere sotto la luce del sole. E dei riflettori! Una compagna questa che sembra ormai avere dei rapporti stretti anche con i figli del bel romano.Questo lo si evince anche da un regalo che la stessa avrebbe fatto al figlio di Totti. Di che regalo parliamo? Per i dettagli continuate a leggere qui di seguito.

Un cane per regalo: il grande pensiero di Noemi

Per quanto questo abbia destato dispiacere e rammarico, la coppia Ilary e Totti non esiste più. Tanti anni insieme eppure questa coppia ha deciso di fermarsi e prendere strade diverse con persone diverse.

Al posto della donna storica di Totti ormai c’è Noemi Bocchi, la sua nuova compagna che oltre ad aver fatto breccia nel cuore del bel Romano, sembra essere entrata anche nelle grazie dei suoi figli.

La donna, pensate, la scorsa estate ha anche regalato un bel cane a Cristian, uno dei figli di Totti. Un bel regalo che sicuramente ha fatto tanto piacere al ragazzo, dal momento che al suo arrivo ha postato su instagram una storia che lo ritraeva con lui, scrivendo “Benvenuto Tyson”. E’ proprio questo il nome del cane: Tyson.

Ma che fine ha fatto questo cane?

Il cane che sparisce: un grande mistero

Tyson sembra essere sparito. Insomma, non si hanno più tracce del cane che la nuova compagna di Totti ha donato a suo figlio.

Questo è quanto riportato anche da Dagospia che ironicamente ha commentato come a sparire non siano stati solo rolex e borse, ma anche il cane dei figlio di Totti. Proprio il cane regalatogli dalla nuova compagna del padre.

Un cucciolo di cui ormai non si sa più nulla proprio come era successo a Alfio, il gatto dell’ex moglie di Totti.

Il gatto infatti, proprio come il cane, era scomparso, ma grazie ai vari appelli fatti per fortuna era stato riportato a casa: Ilary stessa sul suo profilo di Instagram aveva dato inizio a una vera e propria ricerca del gatto che alla fine, infatti, è tornato a casa.

E Tyson? Possibile che non si sappia davvero nulla o che i diretti interessati non abbiamo scritto o postato qualcosa? A tal proposito va detto che non sembrano esserci appelli per ritrovarlo, né sul profilo di Totti né su quello dei figli.

Eppure parliamo di un regalo che ha un certo peso e che mette in rilievo come la relazione tra Totti e la sua nuova compagna sia diventata, anche se parliamo di poco tempo, molto importante.

E questo lo si evince anche dal fatto che i due hanno già comprato una casa a Roma: diverse volte sono stati visti insieme mentre erano alla ricerca dei mobili per la loro nuova casetta. Insomma i due fanno davvero sul serio.

Totti infatti ha lasciato in modo definitivo la villa in cui ha vissuto per ben 20 anni con la sua compagna storica. Dunque non ci resta che confermare la rottura della storia tra Totti e Ilary e augurarci che il cane disperso possa tornare a far parlare di lui. In positivo ovviamente.